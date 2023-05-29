Настоятелю Киево-Печерской лавры продлили арест Настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу продлили домашний арест на 60 дней

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Митрополит Павел

Суд в Киеве продлил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на 60 дней, передает РИА Новости. Такая мера пресечения была выбрана по подозрению митрополита в разжигании межконфессиональной вражды и «оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины».

Соломенский районный суд Киева продлил на 60 дней меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу. Сторона защиты наместника монастыря заявила, что будет подавать апелляцию на данное решение, — говорится в сообщении.

Митрополита Павла отправили под круглосуточный домашний арест с использованием электронного браслета в начале апреля. Первый эпизод его дела основан на публичном обращении митрополита от 29 марта 2023 года с высказываниями о нелегитимности раскольнической церкви. Второй эпизод основан на записи телефонного разговора митрополита с некой Тамарой Федюк от 8 мая 2022-го. При этом на заседании суда прокурор не привел ни одной дословной цитаты.

Ранее в РПЦ назвали преследование митрополита Павла беззаконием украинской власти. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в отношении настоятеля лавры выдвигают надуманные обвинения.

До этого Павел говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения от Господа за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит бояться и ждать горя.