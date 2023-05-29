Аксенов пообещал, что «ни одна бандеровская гадина» не войдет в Крым

Фото: kremlin.ru

Сергей Аксенов

Крым был, есть и будет российским и «ни одна бандеровская гадина» не сможет ступить на полуостров, заявил в эфире канала «Россия-24» глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что гарантирует неисполнение мечты Киева о его захвате.

Гарантирую, что Крым был есть и будет российским. И я гарантирую, что ни одна бандеровская гадина на крымскую землю не ступит. Пусть не мечтают, — сказал Аксенов.

По словам главы региона, на полуострове предпринимают максимально возможные меры для защиты жителей и территории от беспилотников и дальнобойных ракет. Аксенов подчеркнул, что Крым готов к любому развитию ситуации.

Он добавил, что обещания Киева захватить Крым являются фантазиями, которые «озвучивают разные персонажи с непонятной историей». Аксенов уверен, что на полуострове украинским силам «ничего не светит» и они это понимают, поэтому пытаются создать «в медийном поле ауру того, что они „зайдут в Крым“».

В конце апреля финская газета Yle сообщила, что во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируется попытка захвата Крыма. Как сообщил заявивший об этом лидер Украины Владимир Зеленский, успех операции зависит от поставок вооружения от Запада, а сам конфликт может продолжаться на протяжении десятилетий.