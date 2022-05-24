Правительство Южной Осетии ушло в отставку Правительство Южной Осетии ушло в отставку после инаугурации нового президента Алана Гаглоева

Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев на церемонии инаугурации / Фото Наталья Айриян/Sputnik/РИА Новости

Кабмин Южной Осетии сложил свои полномочия в связи со вступлением в должность нового президента республики Алана Гаглоева, передает ТАСС. Соответствующий проект распоряжения, принятый единогласно зачитал глава правительства Геннадий Бекоев.

В соответствии со ст. 75 Конституции <...> правительство Республики Южная Осетия слагает свои полномочия перед избранным президентом Республики Южная Осетия. Вопрос единогласно принят, — сообщил Бекоев.

Он также заявил о готовности правительства исполнять свои обязанности в течение двух недель если новому главе республики это потребуется.

8 мая на президентских выборах в Южной Осетии победу одержал лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. После обработки 100% бюллетеней он набрал 56,09% голосов. Действующего главу государства Анатолия Бибилова поддержали 40,9% избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 3,01%.

Ранее в республике анонсировали референдум по вопросу присоединения к России. Его проведение назначено на 17 июля.