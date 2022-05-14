Алан Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии

Алан Гаглоев / Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

На президентских выборах в Южной Осетии победу одержал лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. После обработки 100% бюллетеней, он набрал 56,09% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком республики.

По итогам голосования по выборам президента Республики Южная Осетия 8 мая 2022 года избранным на должность президента Республики Южная Осетия считать Гаглоева Алана Эдуардовича, — цитирует агентство постановление ЦИК.

Действующего главу государства Анатолия Бибилова поддержали 40,9% избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 3,01%. В общей сложности во втором туре президентских выборов республике приняли участие 73,93% избирателей.

Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошёл 10 апреля. Тогда Гаглоев получил 36,9% голосов, а Бибилова поддержали 33,5% избирателей. Второй тур состоялся 8 мая.

Накануне в республике анонсировали референдум по вопросу присоединения к России. Его проведение назначено на 17 июля.