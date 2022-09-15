ОДКБ не будет применять силу на границе Армении и Азербайджана Глава штаба ОДКБ Сидоров: об отправке военных на границу Армении и Азербайджана речи не идет

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В настоящее время нет необходимости отправлять миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границу Армении и Азербайджана, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», миссия направляется в точку обострения, чтобы выяснить обстановку, разобраться в причинах и путях решения конфликта.

О применении военной силы, да еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, ни в ближайшем будущем речь не идет, — подчеркнул Сидоров.

Он напомнил, что 13 сентября главы государств — членов ОДКБ единогласно заявили о том, что проблема, которая существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами.

13 сентября был созван экстренный онлайн-саммит ОДКБ по запросу Еревана из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. По его итогу было принято решение отправить в зону конфликта миссию для оценки ситуации. Такую инициативу высказал президент России Владимир Путин, его поддержали все члены организации.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

15 сентября секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку договорились о прекращении огня на границе. По его словам, это произошло при вовлеченности международного сообщества.