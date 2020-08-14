«Мы опасаемся»: сотрудники ЦИК Белоруссии уехали из Дома правительства

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что в здании ЦИК сейчас никого нет. По её словам, сотрудники опасаются за собственную безопасность.
Об этом она
Нас просто нет там в здании. Мы опасаемся за свою безопасность. Я отпустила всех сотрудников и уехала сама. Мы находится в очень напряженном положении и состоянии, — сказала Ермошина.
Центризбирком Белоруссии находится в Доме правительства в Минске. В настоящий момент у здания проходит акция протеста. Вдоль строения выстроились силовики, однако они опустили щиты в знак солидарности с протестующими.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
Как писал NEWS.ru, 14 августа акции проходят мирно.
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