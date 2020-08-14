«Мы опасаемся»: сотрудники ЦИК Белоруссии уехали из Дома правительства

https://static.news.ru/photo/2de9d24e-de5c-11ea-beee-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/BelarusCIK

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что в здании ЦИК сейчас никого нет. По её словам, сотрудники опасаются за собственную безопасность.

Об этом она рассказала журналистам KP.ru, которые пожаловались, что не смогли дозвониться ей по рабочему телефону. Политик отметила, что отпустила всех работников комиссии и сама покинула здание.

Нас просто нет там в здании. Мы опасаемся за свою безопасность. Я отпустила всех сотрудников и уехала сама. Мы находится в очень напряженном положении и состоянии, — сказала Ермошина.

Центризбирком Белоруссии находится в Доме правительства в Минске. В настоящий момент у здания проходит акция протеста. Вдоль строения выстроились силовики, однако они опустили щиты в знак солидарности с протестующими.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 14 августа акции проходят мирно.