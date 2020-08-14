Силовики просят протестующих в Минске не подходить к ним

https://static.news.ru/photo/b0443e34-de46-11ea-9756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Вдоль всего периметра Дома правительства в Минске выстроились солдаты внутренних войск. Они просят участников акции не приближаться и не окружать их.

Активисты выполняют просьбу и воздерживаются от провокаций, передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Иногда люди подходят к силовикам, чтобы поговорить. Также манифестанты просят друг друга не провоцировать сотрудников правоохранительных органов на жестокость.

Когда в СМИ появилась информация о приближении спецтехники к Дому правительства, люди сели на землю, показывая таким образом свои мирные намерения.

Силовики во время акции опустили щиты в знак солидарности с протестующими. При этом большая колонна военных выдвинулась в центр Минска из района базирования в Уручье на окраине города. Военные следуют в автобусах по проспекту Независимости. В колонне также есть автозаки.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.