Тысячи белорусов вышли к Дому правительства в Минске

https://static.news.ru/photo/5840d77e-de3c-11ea-bce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Многотысячная колонна протестующих вышла на площадь Независимости в Минске. На этом месте стоит Дом правительства республики.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют проходу людей, передаёт ТАСС. Люди скандируют «Уходи!» и «Света — наш президент».

Активисты требуют от властей республики отмены результатов президентских выборов, при этом некоторые хотят пересчитать голоса, а некоторые — провести новое голосование.

На место проведения акции выдвинулись несколько десятков спецназовцев, которые просят демонстрантов отойти от здания. Люди согласились с просьбой и отошли.

В настоящий момент конфликтов и стычек с силовиками зафиксировано не было.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

В предыдущие дни применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.