Тысячи белорусов вышли к Дому правительства в Минске

Многотысячная колонна протестующих вышла на площадь Независимости в Минске. На этом месте стоит Дом правительства республики.
Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют проходу людей,
Активисты требуют от властей республики отмены результатов президентских выборов, при этом некоторые хотят пересчитать голоса, а некоторые — провести новое голосование.
На место проведения акции выдвинулись несколько десятков спецназовцев, которые просят демонстрантов отойти от здания. Люди согласились с просьбой и отошли.
В настоящий момент конфликтов и стычек с силовиками зафиксировано не было.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
В предыдущие дни применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
Как писал NEWS.ru, 14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.
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