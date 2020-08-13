Медики в Гродно вышли на акцию против насилия белорусских силовиков

https://static.news.ru/photo/570cf56a-dd77-11ea-bd2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Акция «Медики против насилия» началась в белорусском городе Гродно. Участниками протеста стали примерно 200 человек.

Мероприятие проходит на площадке у медицинского университета. В нём принимают участие врачи всех городских больниц, преподаватели и студенты образовательного учреждения, передаёт Sputnik Беларусь. На акции стоят люди в белых халатах, они держат в руках плакаты с надписью «Цветы сильнее пуль», «Медики с народом» и «Мечтал спасать жизни, а не людей от ОМОНа».

Люди сообщили, что поддерживают мирные акции протеста, которые проходят в стране, а также выступают против насилия. Мимо проезжают автомобили, водители которых сигналят, а участники акции машут цветами и аплодируют.

Врачи выстроились в цепочку примерно на 200 метров, на неё приходят всё новые люди по мере завершения рабочего дня в больницах.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

С самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.