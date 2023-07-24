«Люди очень хотят вернуться домой!»: как восстанавливают Шушу В Карабахе прошел первый Глобальный медиафорум, в котором принял участие Ильхам Алиев. Он рассказал о перспективах развития освобожденного региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

21–23 июля в Шуше, в Карабахе, проходил первый Глобальный медиафорум, в работе которого принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он рассказал о трудностях и перспективах развития региона. Как и чем живет Шуша после освобождения — в репортаже NEWS.ru.

Разбитые пулями бордюры и планы новых домов

От аэропорта «Физули» до Шуши около полутора часов по извилистой горной дороге. Но похоже, что уже очень скоро она станет частью развитой транспортной инфраструктуры: справа и слева тянутся насыпи для новых дорог, на которых ждут своего часа бульдозеры и катки. На месте до основания разрушенных войной селений располагаются явно недавно построенные ремонтные базы и стоянки большегрузов и строительной техники. За каждым поворотом трассы открываются все новые и новые горные разработки, на которых экскаваторы и камнедробилки в облаках белесой пыли превращают скальную породу в строительный материал. А вереницы самосвалов развозят его по бесчисленным стройкам.

Активно застраиваются территории вокруг аэропорта «Физули». Да и сама воздушная гавань, как рассказал NEWS.ru один из участников первого Глобального медиафорума в Шуше, появилась совсем недавно. Еще два года назад, когда правительство Азербайджана организовало пресс-тур на только что освобожденные территории Карабаха, никакого аэропорта не было, журналисты из Баку много часов добирались до Шуши на автобусах.

Сама Шуша тоже представляет собой одну большую строительную площадку, она вся перегорожена заборами, на которых красуются изображения тех объектов, которые вскоре должны быть построены. Пока же Шуша выглядит так, как и полагается городу, который недавно был ареной ожесточенных боев: тут и там видны многоэтажки без окон и крыш, дороги без тротуаров, проезжую часть от пешеходной отделяют разбитые пулями бордюры. В городе после освободительной войны практически не осталось пригодных для жизни зданий. Поэтому пока что основной вид жилья — это бытовки. А основное население — это военные, полиция, строители, медики и гостиничный персонал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шикарный отель пока окружают бытовки

Первыми зданиями, построенными в Шуше после освобождения, стали хостел для командировочных и несколько гостиниц, среди которых выделяется новехонький, «с иголочки», еще пахнущий штукатуркой пятизвездочный отель «Шуша», где проходили мероприятия Глобального медиафорума с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Шикарная гостиница на первый взгляд кажется неуместной на фоне безглазых каменных коробок, покрытых пылью заборов, куч строительного мусора и бесконечных рядов металлических бытовок.

Однако если судить по Шуше, то освобожденные территории Карабаха представляют собой один огромный проект развития, очевидно, весьма привлекательный для бизнеса. А бизнесменов нужно где-то селить. И с такого ракурса возведение фешенебельного отеля в городе без собственного населения выглядит вполне адекватным стоящим перед властями страны задачам.

На экскурсию в Карабах за 25 манатов

Баку явно намерен как можно быстрее включить недавно освобожденные территории в общегосударственные процессы. Как рассказал прессе Ильхам Алиев, после освобождения Шуша уже приняла несколько спортивных мероприятий, а теперь стала площадкой и для представительного медиафорума, на который съехались более 250 журналистов и экспертов со всего мира.

По словам Алиева, беженцы начнут возвращаться в Карабах в следующем году. На освобожденные территории могут приехать до ста тысяч человек. Пока же, как рассказала NEWS.ru стоматолог местного модульного госпиталя Нуран, власти организуют для бывших жителей Шуши автобусные экскурсии в те места, где они когда-то жили.

«Государство организует туры. Мы покупаем онлайн-билеты и приезжаем в Шушу. Билеты выставляют на продажу один день в месяц, и все билеты сразу раскупаются. Настолько люди хотят сюда приезжать! Автобус из Баку идет шесть часов. Мы приезжаем в двенадцать — начале первого, уезжаем в три. Билет туда и обратно стоит 25 манатов (1330 рублей по курсу ЦБ. — NEWS.ru), такая символическая цена. И приезжают не только шушинцы! Со всего Азербайджана едут люди!» — рассказала медработник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ворота Шуши

«Мое самое большое желание — жить в своем доме»

По такому же билету после 30 лет вынужденного отсутствия впервые приехала в Шушу Дурдана, которая теперь работает в госпитале медсестрой. Дурдана — невысокая женщина с темными волосами, карими глазами и выразительными чертами лица, в медицинском зеленом костюме.

«Я родилась в Шуше в 1962 году. У меня все родственники, вся родня из Шуши. Вышла замуж в 22 года, трое детей. Начали строить свой дом. Это было совсем непросто, потому что было советское время, найти стройматериалы было трудно, родственники помогали. А бежала из города, когда его оккупировали, в мае 1992-го. Бежали одним днем, в нашем доме мы прожили только два года, столько же было моему младшему сыну», — рассказала Дурдана NEWS.ru.

По словам женщины, ее семья обосновалась в Баку и получила полную поддержку государства.

«Дети у меня все выросли, получили высшее образование. Старший сын по госпрограмме окончил университет в Анкаре по инженерной специальности, потом магистратуру в Голландии, сейчас живет и работает в Америке. Дочка преподает в шушинском гуманитарном колледже в Баку. Сейчас все шушинские учреждения — в Баку. Младший сын тоже окончил университет, работает в банке. У меня пять внуков», — с гордостью заявила женщина.

Год назад она купила билет на ознакомительный тур в родной город.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru У дверей дома Дурданы

«Моего отчего дома нет. На его месте теперь газон. Армяне сровняли дом с землей, сделали там парк. Но наш дом уцелел. Он пустой сейчас. Я очень эмоциональная. Я плакала, когда ходила по нашим комнатам», — рассказала Дурдана.

Она несколько раз приезжала в Шушу с экскурсией. А теперь во второй уже раз приезжает работать. По словам Дурданы, дом ей еще не вернули, как будет происходить распределение жилья — она пока не знает.

«Сейчас город строят, восстанавливают. Это очень радует. Мы чувствуем, что правительство готово сделать все, чтобы мы поскорее вернулись в свой город. Мое самое большое желание — жить в своем доме. Но главное — лишь бы быть в Шуше! Я хочу здесь остаться, умереть здесь хочу. Здесь я могу хоть на голой земле остаться», — заявила собеседница NEWS.ru.

Она подчеркнула, что благодарна президенту страны Ильхаму Алиеву, главврачу модульной больницы в Шуше и главврачу Наримановского медицинского центра в Баку за возможность работать здесь, оказывать помощь работникам, военным, полицейским, которые сейчас находятся в Шуше.

Вернуться в Шушу, утверждает она, хотят и все ее дети. Даже старший сын, который живет в США.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дурдана (в центре) с подругами

«Он не гражданин [США], он просто там работает. Если в Шуше будут условия для работы — с удовольствием вернется!» — заверила медсестра модульного госпиталя.

Шуше нужна полноценная больница из-за рисков войны

«Модульный госпиталь», к слову, представляет собой ряд все тех же обитых пенопластом металлических бытовок, соединенных между собой. Не знающие азербайджанского языка могут догадаться, что строение имеет отношение к системе здравоохранения, только по припаркованным перед ним двум каретам скорой помощи. Однако главврач госпиталя Вилат рассказал, что вскоре ситуация изменится.

«Вот за отелем „Шуша“ стройка идет. Это больница. Будет очень крупная больница. Через год будет готова, и мы переедем», — рассказал Вилат NEWS.ru. Действительно, рядом с гостиницей видны железобетонные каркасы нескольких строений.

А полноценная больница городу нужна уже сейчас, хотя в нем еще практически нет постоянных жителей. Потому что хоть война уже позади, но риски, с ней связанные, никуда не делись.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дурдана в своем доме

Прошли курсы саперов и приехали очищать Карабах

«Меня зовут Лугар, я 72-го года рождения. Я работаю водителем „КамАЗа“, — рассказывает NEWS.ru коренастый улыбчивый мужчина c короткой стрижкой. — А это Орхан, он сапер. Ему 30 лет». Показывает на невысокого худощавого молодого человека рядом. Тот дает понять, что по-русски не говорит.

«Мы каждый день ищем мины. В Шуше и окрестных селах. На дорогах, в лесу. Бывает, находим за день одну мину, бывает — четыре. Бывает, вообще не находим», — говорит Лугар.

Как рассказал на Глобальном медиафоруме журналистам Ильхам Алиев, в Карабахе за годы конфликта было установлено до миллиона мин.

«Мы сюда приехали полтора года назад. Я родом из-под Гянджи. Орхан тоже живет в том районе. Мы земляки. Орхан отучился на курсах саперов в Гяндже. Здесь поработаем и потом вернемся туда», — заключил шофер.

«Внука записываем в школу, скоро ее должны построить»

Большинство обитателей Шуши пока что такие же командированные государством, как Лугар. Но есть и те, кто привозит в город семьи и планирует в нем оставаться.

«Меня зовут Тахир. А это мой внук, тоже Тахир, — с улыбкой говорит пожилой невысокий мужчина, который ведет за руку мальчика лет 10–11 на вид. — Мне 67, я пенсионер. Ему 11. Он по-русски не говорит».

По словам Тахира, он всю жизнь прожил в Шуше, а в 1992 году, как и все остальные, бежал вместе с семьей.

«Вернулись два года назад. Дома нашего уже нет, живем у соседей, они нас приютили, у нас там комната. Нас шестеро. Я с женой, сын с женой и два внука. Сын работает в полиции. Сейчас мы постоянно проживаем в Евлахе (город к северо-востоку от Карабаха. — NEWS.ru). Но на лето приезжаем сюда. Собираемся насовсем переехать. Власти обещают в конце этого года сдать большой дом и выделить нам квартиру. Вот внука в школу записываем, скоро ее должны построить», — рассказал он NEWS.ru.

Прощаясь, пожилой Тахир пожал корреспонденту NEWS.ru руку и пожелал всего наилучшего. Маленький Тахир с самым серьезным видом тоже протянул руку. Не пожать ее, конечно, было нельзя.

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