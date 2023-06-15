СМИ: военные Азербайджана и Армении ведут тяжелые бои на границе Caliber: военные Азербайджана и Армении ведут бои на Зангиланском направлении

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Азербайджанское издание Caliber сообщает, что пограничные службы республики и бойцы вооруженных сил Армении продолжают вести тяжелые бои на Зангиланском направлении на границе двух государств. По информации издания, армянские военные используют минометную артиллерию и ударные беспилотники. Минобороны Азербайджана эту информацию пока не комментировало.

По данным Caliber, армия Азербайджана ведет ответный огонь по позициям армянских военных.

При этом Министерство обороны Армении утверждает, что никаких боев на границе нет. По данным ведомства, по состоянию на 17:50 (16:50 мск) ситуация на передовой относительно стабильна.

Ранее Госпогранслужба Азербайджана сообщала о нападении на военнослужащих. По данным ведомства, обстрел границы был произведен утром 15 июня с территории Армении. В результате обстрелов был ранен один пограничник, сейчас его жизни ничего не угрожает. Азербайджанские силы открыли ответный огонь и подавили точку противника, говорилось в заявлении ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее сообщалось, что армянские силы обстреляли российских миротворцев, которые сопровождали азербайджанских пограничников при установке флага республики. Флаг устанавливался на территории Азербайджана. Армянские СМИ распространили кадры с места произошедшего. По данным азербайджанских СМИ, в результате ответного огня были убиты двое армянских снайперов. Пункт пропуска «Лачин» временно закрыт.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило военную провокацию со стороны Армении против пункта выезда с Лачинской государственной границы.