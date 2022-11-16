От Каспия до Карабаха: Азербайджан заменит европейские курорты для россиян Председатель госагентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев рассказал, чем южнокавказская республика может привлечь туристов

Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock

Председатель Государственного туристического агентства Фуад Гумбат оглы Нагиев

Поскольку многие страны резко ограничили въезд россиян по туристическим визам после начала военной операции на Украине, возник вопрос поиска направлений, где к гражданам России относятся более гостеприимно. Одной из таких стран остается Азербайджан, до сих пор недооцененный российскими туристами. Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев рассказал в интервью NEWS.ru о преимуществах посещения этой страны, сочетающей самые разнообразные возможности для отдыха.

— Фуад Гумбатович, на фоне украинского кризиса все больше россиян стали ездить на отдых в страны бывшего СССР. Заметили ли вы всплеск туристической активности в Азербайджане за последнее время?

Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock Председатель Государственного туристического агентства Фуад Гумбат оглы Нагиев

— Знаете, сразу после обострения украинского кризиса мы увидели обратный эффект. В первые полгода количество российских граждан, которые посетили Азербайджан, существенно снизилось. Это было не совсем привычно для нас, так как российский туристический рынок играет важную роль для страны и всегда сохраняет свои лидирующие позиции. К примеру, только в 2019 году, в допандемийный период, Азербайджан посетило свыше 900 тысяч россиян. Но с июля этого года ситуация выровнялась. Сегодня мы можем встретить множество российских туристов на улицах не только Баку, но и других регионов республики. Наша страна была и остается толерантным и гостеприимным государством. Мы создаем все условия для комфортного пребывания всех иностранных граждан.

— Какие виды туризма предлагает Азербайджан?

— Видов туризма, которые Азербайджан готов предоставить своим гостям, огромное множество. У нас есть несколько туристических коридоров, но самым популярным остается северо-западное направление — зона до грузинской границы, то есть от Баку через Шемаху до Шеки. Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас поскорее заработал южный маршрут. Он тоже очень интересный, с потрясающей природой.

Если говорить о том, что нравится у нас туристам, то в первую очередь — это наша потрясающая кухня. Разумеется, азербайджанские рестораны в Москве не могут представить все ее изобилие. Российские граждане приезжают для того, чтобы воочию увидеть и попробовать все блюда. Поэтому мы предлагаем нашим гостям интересные гастрономические туры. Культура, природа, море, горы, еда — этот список можно продолжать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Баку, Азербайджан

— Медицина, кажется, тоже входит в этот список?

— О, безусловно. Очень популярным у нас остается лечебно-оздоровительный туризм. В Азербайджане есть несколько таких курортов. Один из самых популярных на территории СНГ — Нафталан, где целебная нафталановая нефть из местного месторождения, она помогает при кожных, неврологических, гинекологических, урологических и других заболеваниях. Туда приезжает огромное количество людей и из Израиля, а также Средней Азии. Помимо этого, у нас еще есть курорт Галалты на северо-востоке Азербайджана. Вода в тамошних родниках обладает целебными свойствами. Есть направление — Дуздаг — «Соляная гора». Лечение там особенно актуально для тех, у кого проблемы с дыхательными путями.

Разумеется, этим дело не ограничивается. Для активного отдыха существуют очень популярные азербайджанские горнолыжные курорты. Сейчас мы прорабатываем вопросы развития воздухоплавания — у нас уже есть дельтапланы. Со следующего года мы планируем запустить путешествия на воздушных шарах. В мае следующего года будет сдан в эксплуатацию новый туристический комплекс — грязевой вулкан у Гобустанского заповедника на юге от Баку. При этом антропогенное воздействие на природу будет сведено к нулю. По нашим прогнозам, до миллиона людей в год будут посещать этот комплекс.

— Но вы не сказали ничего про пляжный отдых... Получается, что это направлением не числится в списке ваших приоритетов?

— Конечно, мы придаем большое значение развитию пляжного отдыха. Все побережье Каспия интересно и привлекательно. Но важно учитывать, что у нас немалое количество ветреных дней. Поэтому мы стараемся не делать акцент исключительно на морском туризме. Это лишь одно из направлений, которое мы развиваем в том числе.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Баку, Азербайджан

— В результате 44-дневной войны в Карабахе в 2020 году под контроль Баку возвращены территории, которые тоже должны быть привлекательны для развития туризма. Какие у вас планы на них?

— Освобожденные территории обладают огромным туристическим потенциалом. В нескольких местах уже идут работы по созданию туристической инфраструктуры. Кроме того, мы создаем инвестиционные условия для привлечения инвесторов из других стран. Но важно понимать, что война закончилась не так давно и там еще идет процесс разминирования. Мы работаем с рядом государственных структур для того, чтобы обеспечить полную безопасность граждан. До конца текущего года планируем сдать туристическую инфраструктуру в Тертерском районе, Суговушане. Там находится водохранилище, вокруг которого мы начали развивать туристическую зону. Мы делаем все, чтобы на эти земли поскорее вернулись вынужденные переселенцы. Это очень важно, в том числе и для туризма. Думаю, что через полтора года Карабах сможет распахнуть двери для туристов со всего мира. В развитие туризма в Карабахе инвестируют сами азербайджанцы, которые желают сделать полезное для своей страны. Правительство страны готовит пакет документов, предусматривающий определенные льготы для инвесторов.

— Как вы думаете, сможет ли Азербайджан заменить для россиян солнечные пляжи Греции и экскурсионные туры в Испании?

— Важно учесть, что эти страны начали развивать туризм еще в прошлом веке. Они много над этим работали, выявляли ошибки, недостатки, исправляли их и работали дальше. Безусловно, мы учитываем опыт других стран. Но мы начали активно развивать туризм с 2010 года. При этом туристический сектор в нашей стране уже вполне конкурентоспособен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Горные виды города Шуша

— Есть ли представительства госагентства Азербайджана по туризму в других странах?

— Да, у нас такие представительства были в нескольких странах. Однако из-за пандемии схема работы изменилась, мы свернули их деятельность. Но планируем снова открыть, в том числе и в России. При этом мы сотрудничаем с туроператорами из разных стран. С ноября стартовала кампания по России по теме Нового года и новогодних каникул для того, чтобы россияне приезжали к нам на горнолыжные курорты.