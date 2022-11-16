Поскольку многие страны резко ограничили въезд россиян по туристическим визам после начала военной операции на Украине, возник вопрос поиска направлений, где к гражданам России относятся более гостеприимно. Одной из таких стран остается Азербайджан, до сих пор недооцененный российскими туристами. Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев рассказал в интервью NEWS.ru о преимуществах посещения этой страны, сочетающей самые разнообразные возможности для отдыха.
— Фуад Гумбатович, на фоне украинского кризиса все больше россиян стали ездить на отдых в страны бывшего СССР. Заметили ли вы всплеск туристической активности в Азербайджане за последнее время?
— Знаете, сразу после обострения украинского кризиса мы увидели обратный эффект. В первые полгода количество российских граждан, которые посетили Азербайджан, существенно снизилось. Это было не совсем привычно для нас, так как российский туристический рынок играет важную роль для страны и всегда сохраняет свои лидирующие позиции. К примеру, только в 2019 году, в допандемийный период, Азербайджан посетило свыше 900 тысяч россиян. Но с июля этого года ситуация выровнялась. Сегодня мы можем встретить множество российских туристов на улицах не только Баку, но и других регионов республики. Наша страна была и остается толерантным и гостеприимным государством. Мы создаем все условия для комфортного пребывания всех иностранных граждан.
— Какие виды туризма предлагает Азербайджан?
— Видов туризма, которые Азербайджан готов предоставить своим гостям, огромное множество. У нас есть несколько туристических коридоров, но самым популярным остается северо-западное направление — зона до грузинской границы, то есть от Баку через Шемаху до Шеки. Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас поскорее заработал южный маршрут. Он тоже очень интересный, с потрясающей природой.
Если говорить о том, что нравится у нас туристам, то в первую очередь — это наша потрясающая кухня. Разумеется, азербайджанские рестораны в Москве не могут представить все ее изобилие. Российские граждане приезжают для того, чтобы воочию увидеть и попробовать все блюда. Поэтому мы предлагаем нашим гостям интересные гастрономические туры. Культура, природа, море, горы, еда — этот список можно продолжать.
— Медицина, кажется, тоже входит в этот список?
— О, безусловно. Очень популярным у нас остается лечебно-оздоровительный туризм. В Азербайджане есть несколько таких курортов. Один из самых популярных на территории СНГ — Нафталан, где целебная нафталановая нефть из местного месторождения, она помогает при кожных, неврологических, гинекологических, урологических и других заболеваниях. Туда приезжает огромное количество людей и из Израиля, а также Средней Азии. Помимо этого, у нас еще есть курорт Галалты на северо-востоке Азербайджана. Вода в тамошних родниках обладает целебными свойствами. Есть направление — Дуздаг — «Соляная гора». Лечение там особенно актуально для тех, у кого проблемы с дыхательными путями.
Разумеется, этим дело не ограничивается. Для активного отдыха существуют очень популярные азербайджанские горнолыжные курорты. Сейчас мы прорабатываем вопросы развития воздухоплавания — у нас уже есть дельтапланы. Со следующего года мы планируем запустить путешествия на воздушных шарах. В мае следующего года будет сдан в эксплуатацию новый туристический комплекс — грязевой вулкан у Гобустанского заповедника на юге от Баку. При этом антропогенное воздействие на природу будет сведено к нулю. По нашим прогнозам, до миллиона людей в год будут посещать этот комплекс.
— Но вы не сказали ничего про пляжный отдых... Получается, что это направлением не числится в списке ваших приоритетов?
— Конечно, мы придаем большое значение развитию пляжного отдыха. Все побережье Каспия интересно и привлекательно. Но важно учитывать, что у нас немалое количество ветреных дней. Поэтому мы стараемся не делать акцент исключительно на морском туризме. Это лишь одно из направлений, которое мы развиваем в том числе.
— В результате 44-дневной войны в Карабахе в 2020 году под контроль Баку возвращены территории, которые тоже должны быть привлекательны для развития туризма. Какие у вас планы на них?
— Освобожденные территории обладают огромным туристическим потенциалом. В нескольких местах уже идут работы по созданию туристической инфраструктуры. Кроме того, мы создаем инвестиционные условия для привлечения инвесторов из других стран. Но важно понимать, что война закончилась не так давно и там еще идет процесс разминирования. Мы работаем с рядом государственных структур для того, чтобы обеспечить полную безопасность граждан. До конца текущего года планируем сдать туристическую инфраструктуру в Тертерском районе, Суговушане. Там находится водохранилище, вокруг которого мы начали развивать туристическую зону. Мы делаем все, чтобы на эти земли поскорее вернулись вынужденные переселенцы. Это очень важно, в том числе и для туризма. Думаю, что через полтора года Карабах сможет распахнуть двери для туристов со всего мира. В развитие туризма в Карабахе инвестируют сами азербайджанцы, которые желают сделать полезное для своей страны. Правительство страны готовит пакет документов, предусматривающий определенные льготы для инвесторов.
— Как вы думаете, сможет ли Азербайджан заменить для россиян солнечные пляжи Греции и экскурсионные туры в Испании?
— Важно учесть, что эти страны начали развивать туризм еще в прошлом веке. Они много над этим работали, выявляли ошибки, недостатки, исправляли их и работали дальше. Безусловно, мы учитываем опыт других стран. Но мы начали активно развивать туризм с 2010 года. При этом туристический сектор в нашей стране уже вполне конкурентоспособен.
— Есть ли представительства госагентства Азербайджана по туризму в других странах?
— Да, у нас такие представительства были в нескольких странах. Однако из-за пандемии схема работы изменилась, мы свернули их деятельность. Но планируем снова открыть, в том числе и в России. При этом мы сотрудничаем с туроператорами из разных стран. С ноября стартовала кампания по России по теме Нового года и новогодних каникул для того, чтобы россияне приезжали к нам на горнолыжные курорты.