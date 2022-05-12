Баку назвал число погибших от мин в Карабахе МИД Азербайджана: после военных действий в Карабахе из-за мин погибли и пострадали 219 человек

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После окончания военных действий в Карабахе в результате подрыва на минах погибли 219 человек, сообщила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. Она призвала Ереван передать Баку все карты минных полей, что, по её словам, является «международным обязательством» Еревана после подписания трёхстороннего заявления в ноябре 2020 году между лидерами России, Азербайджана и Армении.

С момента подписания трёхстороннего заявления от мин в Карабахе и Восточном Зангезуре погибли 219 человек, большинство из которых были мирными жителями. Только в апреле 2022 года на освобождённых территориях зафиксировано девять случаев подрыва на минах, в результате чего пострадали 10 человек, — сказала Абдуллаева.

Дипломат заявила, что Еревану нужно понять, что для достижения мира надо не просто говорить, а действовать. По её словам, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна с обвинениями в адрес Баку ставят под сомнение желание действовать в мирном русле.

Безосновательные обвинения, выдвинутые премьер-министром Армении, в том числе ложные обвинения в связи с гуманитарными вопросами, показывают, что руководство Армении далеко неискренно в вопросе нормализации отношений между двумя странами, — отметила Абдуллаева.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о реализации договорённостей, достигнутых на уровне лидеров Армении и Азербайджана, а также согласовали структуру комиссии по делимитации границы и приграничной безопасности.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.