Алиев: договор между Баку и Ереваном должен учитывать послевоенные реалии

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

ёПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности завершения мирных переговоров между Баку и Ереваном для обеих сторон, в большей степени — для Армении. Он подчеркнул, что в мирном соглашении, которое должно быть подписано на основе принципов международного права, необходимо учесть поствоенные реалии, сообщает «Интерфакс Азербайджан».

Мирное соглашение должно быть подписано на основе норм и принципов международного права. В этом мирном соглашении должны быть учтены поствоенные реалии. Это естественно, — сказал Алиев.

Глава Азербайджана напомнил, что в октябре 2022 года Армения официально признала территориальную целостность страны, а в мае «даже отметила параметры территории Азербайджана», но такие заявления должны быть подписаны армянской стороной. Он подчеркнул, что только после этого в Южном Кавказе воцарится мир.

Президент также отметил, что другими важными условиями являются открытие Зангезурского коридора и вывод вооруженных формирований армянской армии из Карабахского региона.

Ранее Алиев заявил, что после второй карабахской войны Баку по-прежнему определяет повестку дня в регионе, и процессы в нем протекают на основе предложений азербайджанской стороны. По его словам, результатом политики Баку, проводимой на протяжении последних двух с половиной лет, стало то, что власти Армении признали Карабах азербайджанским.