Лукашенко проводит совещание с силовиками

https://static.news.ru/photo/4f94db06-f50d-11ea-a19b-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с представителями силового блока страны. Встреча проходит во Дворце Независимости в Минске.

О том, что глава республики, несмотря на выходной день, находится на рабочем месте и решает ключевые государственные вопросы, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», который связывают с пресс-службой Лукашенко.

Прямо сейчас. Во Дворце Независимости совещание с силовиками. Кстати, президент без галстука. Суббота же, — сказано в сообщении.

Темы, которые вынесены на обсуждение, не уточняются.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Итоги выборов не признали европейские страны. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

12 сентября в Белоруссии тысячи людей вновь вышли на протестные акции, а стачкомы трудовых коллективов объявили об очередном этапе забастовок. Продолжаются силовые задержания.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко допустил нарушение законов, «чтобы остановить всякую дрянь».