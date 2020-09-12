Лукашенко проводит совещание с силовиками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с представителями силового блока страны. Встреча проходит во Дворце Независимости в Минске.
О том, что глава республики, несмотря на выходной день, находится на рабочем месте и решает ключевые государственные вопросы,
Прямо сейчас. Во Дворце Независимости совещание с силовиками. Кстати, президент без галстука. Суббота же, — сказано в сообщении.
Темы, которые вынесены на обсуждение, не уточняются.
В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Итоги выборов не признали европейские страны. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.
12 сентября в Белоруссии тысячи людей вновь вышли на протестные акции, а стачкомы трудовых коллективов объявили об очередном этапе забастовок. Продолжаются силовые задержания.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко допустил нарушение законов, «чтобы остановить всякую дрянь».
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