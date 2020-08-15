Лукашенко обсудит ситуацию в Белоруссии с членами Генштаба

https://static.news.ru/photo/e4a8b84c-def2-11ea-b762-fa163e074e61_660.jpg Фото: archive.vsr.mil.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 августа посетит Генеральный штаб ВС, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию.

Как сообщает БелТА, Лукашенко прибудет в центр стратегического управления Минобороны.

Мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства, — цитирует Лукашенко агентство.

По всей Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят масштабные акции протеста. Их участники не согласны с объявленными ЦИК результатами голосования, согласно которым действующий глава государства одержал победу с подавляющим превосходством. Конкурент Лукашенко Светлана Тихановская отказалась признавать своё поражение. Белорусские силовики жёстко задерживали протестующих с применением спецредств. По меньшей мере двое участников акций погибли.

В дальнейшем напряжённость между гражданами и силовиками снизилась, задержанных начали выпускать из изоляторов. 14 августа стало самым мирным днём в стране после выборов. Во время массовой акции на площади Независимости в Минске впервые с начала протестов её участников не разгоняли. В самом начале бойцы спецназа даже опустили щиты, после чего их бросились обнимать собравшиеся на площади девушки.

Выборы в Белоруссии отказались признавать свободными и справедливыми в ЕС. 14 августа стало известно, что Евросоюз введёт санкции в отношении белорусских официальных лиц, которых считают ответственными за насилие. 15 августа Тихановская объявила о формировании координационного совета по передаче власти.

Как передавал NEWS.ru, 17 августа Лукашенко намерен посетить Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ). Работники предприятия ранее присоединились к забастовкам, которые проходят в городах Белоруссии как одна из форм протеста.