Лукашенко обсудит ситуацию в Белоруссии с членами Генштаба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 августа посетит Генеральный штаб ВС, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию.
Как сообщает БелТА, Лукашенко
Мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства, — цитирует Лукашенко агентство.
По всей Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят масштабные акции протеста. Их участники не согласны с объявленными ЦИК результатами голосования, согласно которым действующий глава государства одержал победу с подавляющим превосходством. Конкурент Лукашенко Светлана Тихановская отказалась признавать своё поражение. Белорусские силовики жёстко задерживали протестующих с применением спецредств. По меньшей мере двое участников акций погибли.
В дальнейшем напряжённость между гражданами и силовиками снизилась, задержанных начали выпускать из изоляторов. 14 августа стало самым мирным днём в стране после выборов. Во время массовой акции на площади Независимости в Минске впервые с начала протестов её участников не разгоняли. В самом начале бойцы спецназа даже опустили щиты, после чего их бросились обнимать собравшиеся на площади девушки.
Выборы в Белоруссии отказались признавать свободными и справедливыми в ЕС. 14 августа стало известно, что Евросоюз введёт санкции в отношении белорусских официальных лиц, которых считают ответственными за насилие. 15 августа Тихановская объявила о формировании координационного совета по передаче власти.
Как передавал NEWS.ru, 17 августа Лукашенко намерен посетить Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ). Работники предприятия ранее присоединились к забастовкам, которые проходят в городах Белоруссии как одна из форм протеста.
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