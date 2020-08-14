Главы МИД всех стран ЕС решили ввести санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5a10e97a-de4d-11ea-9dc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Kirilenko/Global Look Press

Министры иностранных дел всех 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.

Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто, — сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, заседание которого проходит в Брюсселе 14 августа.

Ранее главы МИД всех 27 стран Евросоюза назвали выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и начали изучать возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавший в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие, писал NEWS.ru.