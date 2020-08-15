Штаб Тихановской приступил к формированию совета по передаче власти

https://static.news.ru/photo/cbd62162-def5-11ea-89db-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/stranadlyazhizni

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начал создание координационного совета, целью которого станет передача власти в стране. Он должен выработать стабильные и безопасные механизмы трансфера полномочий.

Совет представляет собой расширенную рабочую группу, в которую войдут наиболее уважаемые люди, говорится в Telegram-канале штаба.

Сейчас принимаются заявки от потенциальных членов. Никакой строгой процедуры или формы нет, можно просто заявить о своём желании и подтвердить, авторитетным представителем какой социальной группы, профессии или отрасли вы являетесь, — говорится в заявлении.

В объединении будут сформированы рабочие группы, а также президиум, принимающий решения. Участником совета должен быть гражданин Белоруссии, который пользуется большим уважением в определённой социальной группе, представителем которой он станет. При этом человек должен признавать нарушения на выборах и считать, что они привели к недопустимому насилию, из-за чего требуется немедленная реакция общества. Кроме того, член совета — человек, который готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов объединения.

Безусловно, не все желающие смогут войти в основной состав совета, но все смогут делиться идеями. Подтверждением авторитета потенциальных членов могут выступать их достижения, формальные решения об их выдвижении. Формальных критериев нет, основной критерий — доверие и уважение широкого круга белорусов, — отметили в штабе.

После обнародования результатов выборов президента в Белоруссии начали массовые протестные акции. ЦИК сообщила о победе действующего президента Александра Лукашенко, тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Тихановская, которую многие считают реальным победителем выборов, на фоне начавшихся протестов и давления со стороны властей была вынуждена покинуть страну и уехала в Литву. Вскоре, как писал NEWS.ru, она анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. В её штабе настаивают на проведении в течение полугода новых выборов, сторонники оппозиции хотят пригласить на них наблюдателей от международных организаций.