Хотят напасть на Приднестровье? НАТО накачивает Молдавию деньгами и оружием

Фото: Министерство обороны Республики Молдова

В середине декабря Евросоюз объявил о старте переговоров о приеме Украины и Молдавии в свой состав. При этом посол Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс высказал мнение, что урегулирование приднестровского конфликта должно проходить параллельно с интеграцией Молдавии в Евросоюз. В Тирасполе озабочены тем, что перспектива вступления в ЕС вынудит Молдавию сделать ставку на силу в отношениях с регионом, который в Кишиневе считают «сепаратистским». Спикер парламента Приднестровья Александр Коршунов в беседе с NEWS.ru перечисляет признаки того, как Запад подталкивает Кишинев к вторжению в русскоязычный регион.

Зачем молдавская армия перевооружается при помощи НАТО

— Александр Викторович, не так давно вы выступили на конференции межпарламентского сотрудничества СНГ в Москве. Вы предупредили: молдавское руководство во главе с президентом Санду, возможно, готовится к эскалации приднестровского конфликта.

— Действительно, вызывают озабоченность несколько моментов, которые мы наблюдаем в соседней Молдавии. Кишинев посещают высокопоставленные офицеры НАТО, представители различных спецслужб, в Молдавию идет масштабная финансовая и военно-техническая помощь, молдавская армия переоснащается и перевооружается при помощи государств — членов НАТО и Европейского союза. В 20–30 км от приднестровского города Бендеры, который расположен в зоне безопасности, проводятся регулярные совместные учения армии Молдавии с военными контингентами западных стран. От Тирасполя до Кишинева — 70 км, наши страны рядом, поэтому в Приднестровье обеспокоены и власти, и сами граждане. «Молдавский нейтралитет» превращается в декоративный элемент.

Фото: vspmr.org Александр Коршунов

Второй момент — так называемый закон о сепаратизме, принятый в Молдавии. Под него может попасть кто угодно. В зоне риска даже граждане страны: привлечь можно любого неугодного, за любое высказывание могут посадить. В отношении приднестровцев этот закон тоже может сработать в любой момент. А наши граждане часто ездят в Молдавию, в тот же аэропорт, например, или в медучреждения. Этот закон запугивает население, он не имеет никакого отношения к демократии.

Третий момент — поступательный выход Республики Молдова из СНГ и курс на присоединение к Евросоюзу. Все это происходит на фоне антироссийской риторики, которая все больше и больше присутствует в информационном поле: власти РМ закрыли телеканалы на русском языке, нет доступа к сайтам российских информагентств, на недавних местных выборах кандидатам запретили выступать в СМИ на русском, закрывают русские школы. Определенный прессинг испытывают русскоязычные жители Молдавии, работающие на разных уровнях в государственном и муниципальном управлении. Парламент республики принимает закон о том, чтобы все нормативно-правовые акты, в том числе законы и постановления правительства РМ, публиковали только на румынском языке.

Как Кишинев пытается отравить жизнь приднестровцам

— Хочу отметить, что между Молдавией и Приднестровьем за 33 года подписано больше 200 документов. Для нас это международные документы, международное право, и мы как правовое государство их выполняем. Молдавия сегодня ничего не выполняет, но считает себя демократической и правовой страной, будущим членом Евросоюза. При этом мы, Приднестровье, не признаны мировым сообществом, но являемся демократическим государством — у нас состоялось семь референдумов, и все органы власти следуют принятым на них решениям.

На данный момент практически не выполняется соглашение, подписанное президентами Молдавии, России и Приднестровья в 1997 году. В нем четко прописано, что Приднестровье имеет право на свободную экономическую деятельность. Но что мы видим сейчас? Вся внешняя торговля Приднестровья идет через границу с Молдавией.

Пользуясь тем, что украинское направление закрыто, Молдавия вводит новые таможенные правила, налоги, задерживает приднестровские грузы. Например, не пропускает фуры с медикаментами, которые мы закупаем в России, Белоруссии. Аргументируют тем, что такие лекарства не входят в реестр лекарственных препаратов Молдавии, где значатся только европейские производители, чьи лекарства в разы дороже. Или, например, привозили оборудование для больниц — по несколько недель машины стояли на таможне в ожидании оформления.

Фото: Артем Кулекин/РИА Новости Волонтер раздает ленточки с символикой флага России в рамках празднования Дня России в Тирасполе

— Продолжается ли сейчас ваш официальный диалог с Кишиневом, как это было раньше?

— В настоящее время официальная позиция Молдавии — отсутствие диалога. Переговорный формат «5+2» не работает с 2019 года.

Диалог ведется только на уровне экспертных рабочих групп Тирасполя и Кишинева. Все призывы Приднестровья к возобновлению официальных заседаний блокируются молдавской стороной. Власти Молдавии попросту уклоняются от диалога. Многократные обращения нашего президента Вадима Красносельского в адрес президента Молдавии Майи Санду остались без ответа. Обращения и заявления Верховного совета Приднестровья в адрес молдавских коллег тоже игнорируются.

Кто требует вывода российских военных с берегов Днестра

— Кроме того, власти Молдавии усиливают требования о выводе Оперативной группы российских войск и переформатировании миротворческой операции на Днестре под эгидой России. Речь идет о новой гражданской миссии, о которой нет представления.

При этом, как я уже говорил, активизируются внешние силы, которые хотят поставить под сомнение миротворческую миссию России в Приднестровье и создать предпосылки для возобновления вооруженного конфликта, с привлечением широкого круга участников.

Поэтому Тирасполь подтверждает: мы выступаем не только за сохранение, но и за усиление миротворческой операции как единственной гарантии физической безопасности граждан Приднестровья. Мы хотим возобновления переговорного процесса о политическом урегулировании.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Учения Оперативной группы российских войск в Приднестровье

— Но пока ваши предприятия продолжают торговлю с Евросоюзом. Кроме помех в поставках лекарств и ужесточения таможенных правил, оказывают ли на вас власти Молдавии другое экономическое давление?

— Они принимают управленческие решения, направленные на экономическую дестабилизацию: дополнительные налоговые платежи, экологические сборы, отказ продлить лицензии предприятиям, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Заставляют предприятия, экономических агентов, предпринимателей работать в правовом поле Молдавии: провозить грузы по их таможенному законодательству, отправлять продукцию на экспорт только после регистрации в Кишиневе.

Да, внешнеэкономическая деятельность есть, но с большими оговорками. Например, с августа Молдавия не пропускает товары трех приднестровских предприятий, которые производят их в том числе для России. Аргумент — это продукция двойного назначения. Хотя до августа такой риторики не звучало. И сейчас 1,5 тысячи человек с семьями и детьми остались без работы, предприятия простаивают, заказчики отказываются от заключенных договоров.

Печально, что властям Молдавии безразлична судьба трудовых коллективов, работающих на приднестровских предприятиях. Надо понимать, что такие недружественные действия приводят к сокращению объемов производства в реальном секторе экономики. Как следствие — к уменьшению поступлений в республиканский бюджет. Прогноз сокращения доходов в бюджет на 2024 год — 4%, это большая сумма для Приднестровья. Обеспечивать все социальные выплаты — пенсии, зарплаты бюджетникам, пособия — все сложнее.

Фото: И. Зенин/РИА Новости Республика Молдова. Конфликт в Приднестровье. Защитники Бендер

Помнят ли в Приднестровье о войне с Молдавией в 1990-е

— Опасаются ли люди повторения войны начала 1990-х?

— Приднестровье в начале 90-х годов пережило военные действия, нападение Молдавии на мирные Бендеры, Дубоссары. Мы это помним и не хотим повторения. В республике все от мала до велика — сторонники мира, все органы власти и управления выступают за диалог по всему спектру вопросов, которые возникают между нами и Молдавией.

Учитывая препоны, которые ставит нашим экономическим агентам Кишинев, самую большую озабоченность вызывает возможность государства исполнять все социальные обязательства и обеспечить прописанные в Конституции права граждан на свободу передвижения, свободу слова и так далее. Невозможность выдавать зарплаты, пенсионные выплаты и пособия может привести к гуманитарному кризису, чего мы конечно не хотим допустить.

Фото: В. Чистяков/РИА Новости Один из постов на въезде в город. Приднестровье

— Какими вы видите в идеале отношения с Кишиневом?

— Мы видим добрососедские отношения. Молдавия — самостоятельное государство, Приднестровье принимает выбор народа Молдавии независимо от того, куда он будет держать курс — на Запад или на Восток. При этом Приднестровье хочет дружить с государствами-соседями, работать и развиваться ради улучшения благосостояния собственных граждан.

— Какова была основная цель вашей недавней поездки в Москву на конференцию по межпарламентскому сотрудничеству СНГ?

— После референдума 2006 года, на котором приднестровцы высказались за путь независимого государства и взаимодействие с Россией, в республике идет постепенная гармонизация законодательства с российским. Верховный совет ПМР на постоянной основе взаимодействует с депутатами Госдумы, особенно тесно с теми, кто избирался в российский парламент по приднестровским округам. На встречах в Госдуме, Совете Федерации и на конференции мы конечно говорили о социально-экономической ситуации в ПМР, обозначили наши опасения.

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