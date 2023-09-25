В Приднестровье упали обломки ракеты С-300 В приднестровском селе Кицканы упали обломки ракеты С-300

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В селе Кицканы в Приднестровье упали обломки ракеты С-300, сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии региона Олег Беляков. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Приднестровец», перед этим прогремел взрыв. Он отметил, что снаряд упал в огород, пострадавших и разрушений нет.

После взрыва, который слышали жители Кицкан, Тирасполя и Бендер примерно в час ночи, на территорию Приднестровья упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Сам взрыв произошел в воздухе. <...> По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, — рассказал Беляков.

Он уточнил, что в село Кицканы, куда упали обломки, немедленно выехали саперы и представители следственных органов. Отмечается, что ракета упала в огород, ее боевая часть вошла в грунт, но не разорвалась. Вопрос о ракете на территории Приднестровья будет обсуждаться в Объединенной контрольной комиссии, поскольку Кицканы относятся к зоне безопасности.

Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей беспилотного летательного аппарата на своей территории, недалеко от границы с Украиной. На место была отправлена группа специалистов для проверки.

МИД Украины до этого распространил информацию о российских БПЛА, упавших в Румынии ночью 4 сентября во время атаки в районе порта Измаила. Кроме того, представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко утверждал, что падение и детонацию двух беспилотников в Румынии зафиксировали украинские пограничники, которые несли службу в районе порта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.