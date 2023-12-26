Референдум о вступлении Молдавии в ЕС назвали пиаром Санду Замглавы Гагаузии: референдум о вступлении Молдавии в ЕС является пиаром Санду

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Предложенный президентом Молдавии Майей Санду референдум о присоединении к Европейскому союзу является еще одной маркетинговой кампанией главы молдавского государства, написал заместитель главы Гагаузской автономии Виктор Петров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что финансирование этой идеи ляжет на обычных граждан республики.

На какие деньги будет референдум? У нас в 2024 году будет дыра в бюджете на 16 миллиардов леев (912 миллионов долларов — ред. NEWS.ru). За очередную рекламную акцию Санду опять будут платить простые люди? — написал Петров.

Он отметил, что Санду часто выдвигает идеи, не прикладывая к ним конкретных планов или стратегий действий. В пример Петров привел «Европейский саммит в Бульбоаке. По его словам, мероприятие оставило лишь пустые обещания от президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее Санду заявила, что референдум по вступлению республики в Евросоюз может пройти осенью 2024 года. Она призвала сограждан поддержать курс Кишинева на евроинтеграцию и анонсировала свое повторное выдвижение на должность главы государства.

До этого военный корреспондент Семен Пегов заявил, что Молдавия считает Россию главной угрозой своей национальной безопасности. Так он прокомментировал проект новой стратегии нацбезопасности страны, а также решение руководства республики присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.