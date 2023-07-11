Молдавия выходит из СНГ. Что это значит для Кишинева, России, Приднестровья Председатель парламента Молдавии заявил, что власти страны продолжат денонсацию соглашений с СНГ

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Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти страны продолжат денонсацию соглашений с СНГ, так как нахождение страны в Содружестве «не принесло никаких выгод». Чем может обернуться для республики разрыв отношений с Россией и другими постсоветскими странами и что об этом думают простые граждане Молдавии — в материале NEWS.ru.

«Денонсация соглашений с СНГ продолжится. Нахождение Молдавии в структурах организации не принесло никакой выгоды стране. Мы не видим смысла нахождения в бессмысленных структурах. Поэтому мы решили начать денонсацию множества соглашений с СНГ, которые противоречат национальным интересам», — сказал Гросу.

Фото: EPA/TASS Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу

Как Молдавия выходит из СНГ

Ранее Гросу сообщил, что власти республики приступили к процедуре выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ, идет процесс расторжения соглашений в рамках Содружества.

В марте президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не обеспечивают стране должного развития.

Всего, по данным молдавского правительства, было подписано 330 соглашений в рамках СНГ. На сегодня прекращено действие соглашений об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, о ликвидации последствий ЧС, о деятельности в республике телерадиокомпании «Мир» и соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями СНГ.

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press Президент Молдавии Майя Санду

Как на расторжение договоров СНГ реагирует оппозиция

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в своем Telegram-канале подверг критике заявление Гросу, назвав выход из организации губительным для Молдавии. А экс-президент Игорь Додон назвал это решение одной из стратегических ошибок нынешнего руководства страны.

Последствия для Молдавии от прекращения сотрудничества с СНГ

Стране абсолютно не выгоден подобный сценарий, считает заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. По ее словам, выход из СНГ грозит тяжелыми экономическими последствиями.

«Недавно министр сельского хозяйства заявил, что при выходе из СНГ можно будет похоронить всю отрасль сельского хозяйства, ведь на селе живет и работает большая часть населения страны. Кроме того, острая тема сейчас — газ и электроэнергия. На Молдавской ГРЭС электроэнергия вырабатывается из российского газа. Если эти поставки прекратятся, то Молдавии будет очень сложно их восполнить», —подчеркнула эксперт.

Как выход из СНГ отразится на гражданах Молдавии

Большинство (69%) жителей Молдавии выступают за сохранение политических, экономических и культурных связей с Российской Федерацией, показало опубликованное в феврале исследование молдавского Института маркетинга и социологических опросов республики (IMAS).

По мнению главы молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игоря Тулянцева, выход из Содружества может привести к социальному конфликту и расколу в стране.

«Нынешняя власть провоцирует, не побоюсь этого слова, сепаратистские настроения. Можно со всей ответственностью сказать, что молдавская нация едина. У нас нет и не было никаких конфликтов на почве языка, религии и национальности. Но складывается впечатление, что власть специально провоцирует подобные вещи», — заявил он NEWS.ru.

По словам Тулянцева, в первую очередь выход из СНГ отразится на трудовых мигрантах из Молдавии, которые проживают в России, Белоруссии и других странах Содружества. По разным оценкам, таких сегодня насчитывается от 400 до 700 тысяч человек.

«Если республика выйдет из СНГ, то у Российской Федерации и Молдавии, скорее всего, будет визовый режим. Эти люди мало того, что потеряют работу и возможность трудиться дальше, — их вынудят вернуться обратно. В этом случае, я думаю, они будут задавать неудобные вопросы нынешнему режиму, который таким способом ведет Молдавию к изоляции и экономическому банкротству», — объяснил эксперт.

Фото: shutterstock.com На улицах Кишинева

Какие риски выход Молдавии из СНГ несет для России

Усилия молдавской власти по разрыву отношений с Россией и другими странами Содружества напрямую свидетельствуют об ускорении взятого Кишиневом курса на сближение с Евросоюзом и НАТО, убежден бывший депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

«Молдавия сегодня находится под прямым управлением Запада. Речь даже не в том, что республика выйдет из СНГ, а что там могут появиться натовские базы, которые будут работать на поддержку Украины. Сейчас основной трафик оружия туда идет через Польшу. Но если Молдавию переформатируют окончательно, у них появится еще один крупный молдавский хаб», — отметил политик в беседе с NEWS.ru.

Что изменится для Приднестровья

По словам Соина, выход из СНГ станет первым шагом для вступления Кишинева в Евросоюз и НАТО. Сегодня это осложняется положением о нейтральном статусе, прописанным в конституции Молдавии. Но, по мнению эксперта, власти республики могут быстро избавиться от этого статуса.

Он напомнил, что сейчас действует 18 совместных проектов Молдавии с Североатлантическим альянсом в рамках Программы укрепления обороноспособности республики. Молдавские политики регулярно заявляют о необходимости вывода из Приднестровья российского миротворческого контингента.

«Судьба Приднестровья зависит от двух факторов: от активности Запада и тех шагов, которые может предпринять Россия для поддержки своих соотечественников. Там живут 250 тысяч граждан Российской Федерации, а остальные люди тоже считают себя соотечественниками. Вот тут развернется борьба. Очень интересно, насколько Россия в противостоянии с Западом сумеет отстоять Приднестровье, отстоять жизнь и безопасность проживающих там россиян», — подчеркнул Соин.

Фото: vk.com/id212995621 Бывший депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин

Как выход Молдавии отразится на СНГ

Молдавия в свое время стала последним государством на территории бывшего СССР, ратифицировавшим соглашение о создании СНГ, напоминает Елена Кузьмина. По ее словам, сегодня многое зависит от того, как будет развиваться геополитическая обстановка в регионе. Но она полагает, что выход Молдавии из СНГ не приведет к катастрофическим последствиям.

«СНГ построено таким образом, что каждая из стран имеет право быть в тех соглашениях, в которых она хочет. В последние три года происходило укрепление взаимодействия внутри СНГ, особенно экономического. Молдавия уже в 2010 году торговала с Европейским Союзом и СНГ в пропорции 50/50. Львиную долю здесь занимала торговля с Россией. Потом она понемногу уменьшилась, но не столь значительно, чтобы это каким-то образом отражалось на СНГ в целом», — заключила собеседница NEWS.ru.

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