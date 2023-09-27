Глава Приднестровья призвал сохранить миротворческую миссию в регионе Красносельский призвал сохранить в ПМР миротворческую миссию с участием РФ

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает необходимым сохранить миротворческую миссию с участием России как гаранта мира в регионе, передает ТАСС. В ходе встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым глава Приднестровья отметил высокий уровень конструктивного взаимодействия и взаимопонимания с российским послом, подчеркнув, что его дипломатическая миссия выполняется в сложный исторический период.

Вы прикладываете немалые усилия, чтобы сохранить миротворческую миссию на берегах Днестра, а следовательно, сохранить мир, — приводятся слова Красносельского.

В свою очередь Васнецов отметил регулярность контактов и открытость диалога с руководством Приднестровья. Он заверил, что приложит максимальные усилия, чтобы содействовать сохранению мира в регионе.

На территории ПМР осуществляется миротворческая миссия России совместно с Молдавией и Приднестровьем.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Москва посчитает любые провокации против российских военных в Приднестровье нападением на Россию. Он подчеркнул, что Москва предостерегает от любых попыток дестабилизации вокруг непризнанной республики. По его словам, российская армия будет «адекватно реагировать на любые провокации».