В Приднестровье предупредили об угрозе российским военным Депутат ПМР Сафонов: Молдавию накачивают оружием против российских военных

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Молдавию накачивают оружием, чтобы впоследствии она использовала его против Приднестровья и российских военных в регионе, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. Власти в Кишиневе тем временем идут к окончательному разрыву всех отношений с Москвой и выводу республики из СНГ, добавил он.

Молдову накачивают оружием с 2022 года вовсю... Против кого это оружие? Только против приднестровских войск и частей России, расквартированных в ПМР, — заявил Сафонов.

До сегодняшнего дня Молдавия не ввязывалась ни в какие авантюры, отметил депутат. Однако кто знает, сможет ли она держаться в стороне от «рекомендаций западных партнеров» в будущем, подытожил он.

Ранее президент ПМР Вадим Красносельский заявил о необходимости сохранить миротворческую миссию с участием России как гаранта мира в регионе. В ходе встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым он отметил высокий уровень конструктивного взаимодействия и взаимопонимания с российским послом, подчеркнув, что его дипломатическая миссия выполняется в сложный исторический период.