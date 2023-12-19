Санду поговорила с собакой, покусавшей президента Австрии

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Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что провела разговор с «придворным» псом по кличке Кодруц, который в ноябре укусил за руку президента Австрии Александра ван дер Беллена, сообщает EADaily со ссылкой на молдавские СМИ. По словам Санду, австрийский лидер разрешил дипломатический конфуз, прислав собаке подарок — плюшевого медвежонка.

У меня был разговор с Кодруцем. Думаю, это и моя вина, потому что там было слишком много людей, он не был готов к такому событию. <...> Австрийский президент на него не злился. У него дома есть щенок, он большой любитель животных, — отметила президент Молдавии.

Инцидент произошел 17 ноября. Ван дер Беллен хотел погладить пса, но тот укусил его за руку. Известно, что Кодруц был бездомным, пока его не подобрали после того, как он попал под машину, потеряв лапу. С тех пор пес живет в администрации президента Молдавии.

Между тем, как пишет издание, экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Партии развития и объединения Ион Кику заметил, что президент страны в последнее время стала часто появляться с Кодруцем на публике, хотя раньше даже не замечала собаку. Оппозиционер предположил, что Санду делает это по рекомендации своих пиарщиков, «чтобы выглядеть более человечной».

Ранее Александр ван дер Беллен рассказал, что Кодруц покусал его, так как просто перенервничал. Австрийский лидер отметил, что животное «переполняли эмоции». Ван дер Беллен добавил, что очень любит собак.