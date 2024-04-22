Грандиозные проекты, сопротивление Западу: что объединяет РФ и Азербайджан

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости»

Ильхам Алиев, Владимир Путин

22 апреля президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Кремле, встретились со строителями БАМа, обсудили безопасность на Кавказе и новые проекты, включая транспортный коридор «Север — Юг». Эксперты видят в новой магистрали большой геополитический потенциал, а активизацию диалога Москвы и Баку объясняют растущим давлением Запада на обе страны. Что сегодня сближает Россию и Азербайджан и как они помогают друг другу укреплять позиции на мировой арене — в статье NEWS.ru.

Зачем Ильхам Алиев прилетел в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник нанес рабочий визит в Москву. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица, после чего азербайджанский лидер сразу отправился в Кремль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя переговоры, назвал Азербайджан большим другом и партнером России. «У нас много общих интересов, у нас большой потенциал для сотрудничества и, главное, богатые традиции наших двусторонних отношений», — отметил он.

Позднее о перспективах высказались и сами лидеры. Президент Путин заявил, что отношения Москвы и Баку сегодня находятся на высоком уровне и продолжают развиваться. Алиев отметил, что азербайджанская сторона также полностью удовлетворена своими связями с Россией. Он выразил уверенность в том, что встреча с президентом РФ даст их развитию новый импульс.

Фото: president.az Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию

Что обсуждали Путин и Алиев

В своем выступлении президент Путин сообщил, что российские инвестиции в экономику Азербайджана достигли $6 млрд. Он обратил внимание и на рост товарооборота двух стран, который уже превышает $4 млрд. Среди интересных направлений сотрудничества глава РФ выделил реальный сектор экономики, инфраструктурные проекты, а также политический аспект — обеспечение совместной безопасности.

Алиев в свою очередь указал на решающий вклад Москвы в поддержание стабильности на Кавказе и в мире в целом. «Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от взаимодействия наших стран зависит очень многое», — сказал он.

И российская, и азербайджанская стороны сталкиваются сейчас с внешним давлением Запада, пояснил в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он напомнил, что Баку, как и Москва, оказался под угрозой санкций со стороны стран ЕС.

«Думаю, здесь совместная координация и работа — способ обезопасить себя и весь регион от новой большой нестабильности и хаоса. Прежде всего может быть нанесен удар по экономике, а следовательно, по стабильности функционирования обоих государств», — пояснил аналитик.

«Дело в том, что через регион проходит коридор „Север — Юг“. Он имеет критически важное значение для России с точки зрения обхода западных санкций и обеспечения необходимой логистики для устойчивого функционирования российской экономики», — добавил Коротченко.

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости» Ильхам Алиев и Владимир Путин встретились в Кремле 22 апреля

Как прошла встреча с бамовцами

Одной из значимых тем встречи стал юбилей создания Байкало-Амурской магистрали — в этом году ей исполняется 50 лет. Отец нынешнего азербайджанского лидера в советское время возглавлял комиссию по реализации этой инициативы. Россия, отметил Владимир Путин, очень благодарна Гейдару Алиеву, одному из организаторов этой стройки.

Путин напомнил, что Гейдар Алиев «сыграл особую роль в истории БАМа», когда работал первым зампредом Совета Министров СССР, и «сделал все возможное, чтобы этот сложнейший проект состоялся». «В этом ему помог колоссальный объем знаний и опыта, управленческий талант, способность решать самые сложные задачи», — добавил российский президент.

Глава Азербайджана в ответ подчеркнул, что в республике ценят отношение властей и народа РФ к памяти его отца. Такие моменты, считает он, еще больше сближают обе страны.

После переговоров лидеры встретились с ветеранами — строителями БАМа. Путин поблагодарил всех, кто участвовал в создании магистрали, и напомнил о ее важности — сначала для Советского Союза, а теперь для России и всего СНГ.

«Вы, наверное, знаете об этом, мы развиваем так называемый Восточный полигон: и БАМ, и Транссиб, все, что с этим связано. Так что все это имеет значение для нас, причем очень большое значение, и сегодня, — сказал российский лидер. — Имею в виду, что так или иначе многие наши партнеры используют эту транспортную артерию».

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа

Нынешний разворот России на Восток стал возможен благодаря БАМу, добавил Путин. Азербайджанские строители и сегодня участвуют в реконструкции и модернизации этой магистрали, сообщил он.

Как новая магистраль свяжет РФ с берегами Персидского залива

На встрече с бамовцами Ильхам Алиев анонсировал еще один грандиозный проект: его планируется реализовать в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг».

«Что касается транспортного коридора „Север — Юг“, сегодня мы с Владимиром Владимировичем подробно обсудили еще раз этот вопрос. Соответствующие инструкции даны членам правительства. Уверен, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы и мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта», — приводит слова президента Азербайджана сайт Кремля.

Путин также пригласил все заинтересованные государства присоединиться к развитию коридора «Север — Юг», который соединит Северный морской путь с Персидским заливом, пройдя через территорию России, Азербайджана, Ирана и Индии. Этот путь, подчеркнул он, как и БАМ, должен стать «примером самой широкой международной кооперации».

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости» Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение уровнем связей с Россией

Каково геополитическое измерение проекта «Север — Юг»

У коридора «Север — Юг» есть геополитический потенциал, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Наумов. По его словам, сейчас поставки грузов в Россию из Ирана идут морским путем, по Каспийскому морю, но по железной дороге это будет делать проще.

«Здесь история глобальная. Выстраиваются новые логистические цепочки, которые не включают в себя известные маршруты на Запад — для нас теперь перекрытые, неудобные. Это очень важно для России. Новый коридор будет нужен при любом развитии отношений с Евросоюзом: даже если отношения восстановятся, такие альтернативные маршруты позволят нам создать конкуренцию, например снизить цену на перевозки», — объяснил эксперт.

Наумов уверен, что новая магистраль позволит России стать транспортным хабом мирового уровня. Благодаря ей Азербайджан укрепит свою роль в качестве державы, расположенной буквально на перекрестке миров, и транзитной страны, с которой никто не захочет портить отношения.

По мнению Игоря Коротченко, настало время активнее подключать к российско-азербайджанскому диалогу соседний Иран, начав как минимум с консультаций на уровне секретарей Советов безопасности.

«Надо очень активно работать с Тегераном, чтобы он осознал риски, которые имеют для него критическое значение. Если в Армении появится военная база НАТО, то это прежде всего ударит в спину Ирану. Надо подключать и Пекин, потому что дестабилизация на Южном Кавказе означает дестабилизацию Центральной Азии, а это уже непосредственно затрагивает интересы самого Китая», — поясняет аналитик.

«Такой формат помог бы выработать дорожную карту, как не дать возможность Западу превратить Южный Кавказ и пространство вокруг него в поле для дестабилизации», — резюмировал собеседник.

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