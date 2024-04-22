Алиев назвал Россию основополагающей страной для безопасности на Кавказе

Россия является основополагающей страной для безопасности на Кавказе и в более широкой географии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По его словам, от взаимодействия Москвы и Баку «зависит очень многое».

Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от взаимодействия наших стран зависит очень многое. Мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов, — сказал азербайджанский лидер.

Путин назвал чувствительными вопросы безопасности в регионе. По его словам, их очень много и главы как России, так и Азербайджана «в материале по каждому из них».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Алиев обсудят отношения России и Азербайджана в формате рабочего завтрака в Кремле. После этого главы двух стран проведут встречу с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии. По словам Пескова, Азербайджан является другом и союзником России. Он подчеркнул, что Москва — это один из главных торговых партнеров Баку после Турции и Италии.