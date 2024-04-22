Песков назвал Азербайджан большим другом и партнером России

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Дмитрий Песков

Азербайджан является другом России, у стран есть большой потенциал для развития двусторонних отношений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков перед переговорами лидеров. По его словам, которые приводит «Интерфакс», Москва — один из главных торговых партнеров Баку после Турции и Италии.

Это наш большой сосед, друг, партнер и союзник. И действительно у нас много общих интересов, у нас большой потенциал для сотрудничества и главное — богатые традиции наших двусторонних отношений, — отметил Песков.

Он пояснил, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят отношения двух стран в Кремле в том числе в формате рабочего завтрака. Затем лидеры встретятся с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии, добавил Песков.

Утром 22 апреля Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву. Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин и другие официальные лица встретили главу республики в московском международном аэропорту Внуково-2. У него запланирована встреча с российским коллегой в Кремле.

Ранее политолог Алексей Макаркин предположил, что одной из тем на предстоящих в Москве переговорах президентов России и Азербайджана станет вывод российских миротворцев из Карабаха. Также стороны обсудят двусторонние и трехсторонние отношения, добавил он.