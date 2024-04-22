Путин напомнил о роли отца Алиева в строительстве важной для СССР дороги Путин поблагодарил Алиева за вклад, который внес его отец в строительство БАМа

Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости»/kremlin.ru

Ильхам Алиев и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин отметил важную роль Гейдара Алиева, отца лидера Азербайджана Ильхама Алиева, в строительстве Байкало-Амурской магистрали и ее значимости для всего СССР. Открывая встречу с азербайджанским коллегой, Путин напомнил, что Алиев-старший курировал прокладку БАМа, передает РИА Новости.

Все хорошо знают, что ваш отец сыграл значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. И мы это не только знаем, мы помним, мы очень благодарны ему, храним память об этом, — подчеркнул Путин.

В ответ азербайджанский лидер подчеркнул, что в республике очень ценят отношение российского руководства и людей к памяти Гейдара Алиева. Такие памятные моменты истории еще больше сближают народы Азербайджана и России, добавил он.

22 апреля Ильхам Алиев прибыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Как и ожидалось, лидеры рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений.

Байкало-Амурская магистраль — одна из самых протяженных железнодорожных линий в мире. Ее длина составляет 4324 км. Дорога проходит по территориям Восточной Сибири и Дальнего Востока, обеспечивая России, параллельно Транссибирской магистрали, еще один железнодорожный выход к Тихому океану. На маршруте расположены 2230 мостов, 200 железнодорожных станций, городов и поселков вдоль трассы.