Политолог сравнил отношения России с Азербайджаном и Арменией Политолог Наумов: отношения Москвы и Баку подтвердили свою прочность

Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин

Вывод российского миротворческого контингента из Карабаха стал испытанием на прочность отношений России и Азербайджана. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов. По его словам, отношения двух стран успешно прошли эту проверку.

Отношения Москвы и Баку прошли испытания этим непростым моментом и подтвердили свою прочность и полноценность. Вывод миротворцев произведен досрочно и исключительно в рамках добрососедских отношений Москвы и Азербайджана. Думаю, что сторонам есть что сказать друг другу, — заявил Наумов.

Политолог добавил, что вывод российских миротворцев из Карабаха способствовал укреплению связей Москвы и Баку. По мнению Наумова, это тем более важно и показательно на фоне сложных отношений между Россией и все более стремящейся быть ближе к ЕС Арменией. Наумов подчеркивает, что Азербайджан в отношениях с Западом ведет себя филигранно.

Дело в том, что Азербайджан, в отличие от Армении, показал себя как надежный, предсказуемый и честный партнер и президент Алиев продемонстрировал себя как политик, с которым можно вести дела и договариваться. Декларация о союзническом взаимодействии между нашими странами положила конец привилегированному положению Армении во внешней политике России не только формально, но и фактически. Это связано не только с поведением Еревана, но и с достойным и благородным поведением Азербайджана, — отметил Наумов.

Ранее в Сети опубликовали кадры того, как контингент российских миротворцев, находившихся в Карабахе по соглашению 2020 года, покидает территорию Азербайджана. На видео заметно, что миротворцы без спешки собрали вещи и сели в грузовые машины. После автомобили в сопровождении полиции доставили россиян на железнодорожный вокзал.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что отвод миротворческого контингента с азербайджанской территории закономерен и логичен. По его словам, миротворцы возвращаются, поскольку конфликт вокруг Карабаха улажен. Сенатор подчеркнул, что миротворцы выполнили свою миссию достойно, а сам вывод проходит планомерно.