В Совфеде оценили вывод миротворцев России из Карабаха Карасин: вывод миротворцев РФ из Карабаха — закономерное и логичное решение

Фото: МО РФ

Отвод миротворческого контингента с азербайджанской территории закономерен и логичен, заявил NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, миротворцы возвращаются, поскольку конфликт вокруг Карабаха улажен.

Это абсолютно обоснованное решение. Отвод наших миротворцев закономерен и логичен. Главная причина заключается в том, что руководитель Армении Никол Пашинян сам заявил прямо и публично: Карабах — часть Азербайджана. Стало быть, весь вопрос решен, причины, по которым Россия размещала там своих миротворцев, исчезли, — сказал Карасин.

Сенатор подчеркнул, что миротворцы выполнили свою миссию достойно, а сам вывод проходит планомерно.

Наши воины уходят оттуда — по договоренности с руководством Азербайджана. Мы достойно выполнили свою функцию. Неслучайно сейчас многие политики высоко оценивают результаты их службы, – отметил сенатор.

В среду стало известно о начале вывода российских миротворцев из Азербайджана. По данным азербайджанских СМИ, первый состав и военная техника миротворческого контингента, находившегося в Карабахе по соглашению 2020 года, покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе несколько дней назад. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил достоверность этих сообщений.

Позднее телеканал «Звезда» опубликовал кадры вывода контингента. На видеозаписи военные собирают вещи и садятся по машинам. В сопровождении полиции колонна машин доставляет миротворцев на железнодорожный вокзал, к поезду, который специально был выделен для доставки россиян домой.