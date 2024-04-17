Российские миротворцы начали покидать Карабах Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Карабаха

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что информация азербайджанских СМИ о начале вывода российских миротворцев из Карабаха соответствует действительности, передает ТАСС. Сообщения начали распространяться в СМИ вечером 16 апреля.

Да, это действительно так, — ответил представитель Кремля.

По данным азербайджанских СМИ, первый состав и военная техника миротворческого контингента, находившегося в Карабахе по соглашению 2020 года, покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе несколько дней назад.

Ранее председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов заявил, что Баку намерен привлечь российских миротворцев к операции по разминированию в Карабахе. По его словам, саперы и оборудование приступили к процессу аккредитации, которая должна была завершиться 6 апреля.

В МИД Азербайджана также заявили, что возглавляемая Францией кампания по милитаризации Армении вызывает обеспокоенность. Там отметили, что она включает в себя новые обещания увеличить поставки в том числе летальных и наступательных видов вооружения. Кроме того, обеспокоенность Баку вызывают планы по предоставлению военной помощи Армении по линии Европейского фонда мира.