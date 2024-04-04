Баку намерен привлечь российских саперов к разминированию в Карабахе Сулейманов: к разминированию в Карабахе будут привлечены российские миротворцы

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Саперы ВС РФ

Баку намерен привлечь российских миротворцев к операции по разминированию в Карабахе, сообщил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов. По его словам, которые приводит ТАСС, саперы и оборудование уже проходит аккредитацию, которую планируется завершить 6 апреля.

Привлечение российских миротворцев к процессу разминирования на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется. В настоящее время саперы, их оборудование проходят аккредитацию, — приводит агентство слова Сулейманова.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Баку не будет нападать на Ереван. Подобные обвинения он назвал абсолютно беспочвенными. Также он потребовал от госсекретаря не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана под предлогом защиты прав человека.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что возглавляемая Францией кампания по милитаризации Армении вызывает обеспокоенность. Там отметили, что она включает в себя новые обещания увеличить поставки, в том числе летальных и наступательных видов вооружения. Также обеспокоенность Баку вызывают планы по предоставлению военной помощи Армении по линии Европейского фонда мира.