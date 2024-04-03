Алиев заявил, что Азербайджан не планирует нападать на Армению Алиев: обвинения Запада о планах Азербайджана напасть на Армению беспочвенны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Баку не будет нападать на Ереван, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он назвал абсолютно беспочвенными подобные обвинения, передает пресс-служба азербайджанского президента.

Обвинения на Западе в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно беспочвенны, — сказано в публикации.

Также отмечается, что Алиев назвал полезными переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана по тексту мирного соглашения в Берлине. При этом он подчеркнул, что существует необходимость ускорить переговоры.

Ранее Алиев заявлял, что инсинуации о возможном нападении Баку распространяет французский лидер Эммануэль Макрон. Все это часть антиазербайджанской политики Франции, считает он.

Как считает военный политолог Александр Перенджиев, вмешательство Запада на Южном Кавказе осуществляется по заказу США, которые хотят выдворить с территории Армении российских пограничников. По его словам, Вашингтон стремится разместить там свои базы для удара по Ирану и развязать войну против Азербайджана.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Армению и Азербайджан восстановить трехсторонний диалоговый механизм. По ее словам, Москва всегда выступала за комплексное урегулирование ситуации в регионе, «в отличие от Евросоюза и США».