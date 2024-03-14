Алиев раскритиковал позицию Франции по Карабаху Алиев: позиция Парижа по Карабаху противоречит взглядам мирового сообщества

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время открытия XI Глобального бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира» заявил, что позиция Франции по конфликту в Карабахе полностью противоречит взглядам мирового сообщества на этот счет. Глава государства добавил, что вопрос Карабаха закрыт.

Должен отметить позицию одной страны (по карабахскому вопросу. — NEWS.ru), которая находится в абсолютном противоречии с мировым сообществом. Это Франция, — сказал глава государства.

Алиев ранее заявил, что США и Франция должны принять новые реалии, сложившиеся на Южном Кавказе. По его словам, Баку принял меры для восстановления справедливости в регионе, тогда как Париж и Вашингтон не сделали ничего. Президент добавил, что Москва также не предприняла никаких шагов, однако она принимает новые реалии.

МИД Армении в конце февраля сообщил, что глава дипведомства Арарат Мирзоян в ходе встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Берлине договорился о продолжении диалога по открытым вопросам мирного соглашения.

В том же месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что мир между Ереваном и Баку в настоящее время невозможен. Он считает, что это становится ясно, если вспомнить последние инциденты, кроме того, «если брать в расчет заявления Баку, то можно допустить вероятность новой атаки на Армению».