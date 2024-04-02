«Заказ США»: политолог раскрыл главные цели Запада на Южном Кавказе Перенджиев: США пытаются столкнуть Армению с Азербайджаном и ударить по Ирану

Фото: Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вмешательство Запада на Южном Кавказе осуществляется по заказу США, которые хотят выдворить с территории Армении российских пограничников, заявил в разговоре с NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Вашингтон стремится разместить там свои базы для удара по Ирану и развязать войну против Азербайджана.

Есть прямая связь между вмешательством Запада на Южном Кавказе за счет использования территории Армении. Это связано с желанием выдворить российских пограничников и разместить свои базы для агрессивных действий против Ирана. Провокация против Ирана идет с двух сторон — с севера и юга. Это все заказ со стороны США. Здесь речь идет не о геополитических моментах, а истинными причинами являются геоэкономические вопросы, — заявил Перенджиев.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова отметил, что действия США напрямую касаются России, так как целью становится транспортный коридор «Север — Юг». Он выгоден не только для Москвы, но и для Ирана, Азербайджана, Индии, а также Китая, добавил Перенджиев.

Вмешательство США на Южный Кавказ, попытки руками армян развязать боевые действия против Азербайджана, теперь удар по Ирану <...>. Фактически США ведут террористическую, диверсионную войну и открытые боевые действия. Иран это прекрасно понимает. И это напрямую задевает геоэкономические интересы России, — заключил эксперт.

Ранее депутат парламента Армении от оппозиционной фракции, которая носит название республики, Арегназ Манукян заявила, что разрушение отношений с Москвой принесет Еревану серьезные проблемы в сферах экономики и безопасности. Она подчеркнула, что выступает против разворота внешнеполитических ориентиров республики.