Захарова призвала Армению и Азербайджан восстановить трехсторонний диалог

Россия призывает Армению и Азербайджан восстановить трехсторонний диалоговый механизм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Москва всегда выступала за комплексное урегулирование ситуации в регионе, «в отличие от Евросоюза и США». Она подчеркнула, что конфликт должен быть решен исключительно политико-дипломатическими методами.

Считаем, что давно пришло время восстановить ритмичную работу трехсторонних механизмов Россия — Азербайджан — Армения... Мы готовы со своей стороны оказать этому всяческое содействие. Наши предложения остаются на столе переговоров, — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что своими действиями Ереван предает не Москву и своих партнеров на Западе, а свой собственный народ. По ее словам, такие люди, как глава МИД Армении Арарат Мирзоян, загоняют республику в тупик.

До этого Мирзоян сообщил, что Армения считает США и Европу основными партнерами. Он добавил, что это не означает поворота во внешней политике.

Кроме того, глава МИД Армении считает, что Ереван и Москва общаются на разных языках и между ними есть разногласия. При этом, по его словам, страны продолжают развивать тесные экономические отношения, идет двусторонняя торговля. Несмотря на это министр затруднился дать прогноз о будущем отношений между странами.