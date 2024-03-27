В Баку обеспокоились кампанией Франции по милитаризации Армении МИД: кампания Франции по милитаризации Армении вызывает беспокойство Баку

Фото: primeminister.am

Возглавляемая Францией кампания по милитаризации Армении вызывает обеспокоенность, заявили в МИД Азербайджана. Там отметили, что она включает в себя новые обещания увеличить поставки, в том числе летальных и наступательных видов вооружения.

Поводом для беспокойства является возглавляемая Францией кампания, направленная на милитаризацию Армении, которая также включает в себя новые обещания увеличить военные поставки, — говорится в сообщении.

Также обеспокоенность Баку вызывают планы по предоставлению военной помощи Армении по линии Европейского фонда мира. В Азербайджане считают, что это подрывает усилия по восстановлению мира в регионе. Вместе с этим, отметили в МИД, с заявлениями об углублении военного сотрудничества с Арменией на днях выступила Греция.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил передачу четырех приграничных сел Азербайджану. По его словам, таким образом Армения получает государственную границу.

Перед этим премьер заявил, что война между Азербайджаном и республикой может начаться в конце недели. По его словам, риск увеличится, если Ереван не согласится на компромисс по вопросу приграничных сел — эксклавов советских времен.