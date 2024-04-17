Появилось видео досрочного вывода российских миротворцев из Карабаха

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Контингент российских миротворцев, находившихся в Карабахе по соглашению 2020 года, покидает территорию Азербайджана. На опубликованных каналом «Звезда» кадрах бойцы загружают вещи в грузовые автомобили, а после колонной уезжают.

На видео заметно, что миротворцы без спешки собрали вещи и сели в машины. После автомобили в сопровождении полиции доставили россиян на железнодорожный вокзал. Бойцы благополучно добрались до поезда, который доставит их домой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что информация азербайджанских СМИ о начале вывода российских миротворцев из Карабаха соответствует действительности. Сообщения начали распространяться в СМИ вечером 16 апреля. По данным азербайджанских СМИ, первый состав и военная техника миротворческого контингента покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе несколько дней назад.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал, что решение о досрочном выводе российских миротворцев с азербайджанской территории было принято высшим руководством обеих стран. Он подчеркнул, что процесс уже начался и министерства обороны обеих стран принимают меры по исполнению решения президентов.