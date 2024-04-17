Стало известно, кто принимал решение о выводе миротворцев РФ из Карабаха Гаджиев: решение о выводе миротворцев принимало руководство Азербайджана и РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Высшее руководство Азербайджана и России приняло решение о досрочном выводе российских миротворцев с азербайджанской территории, заявил агентству «Азертадж» помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что процесс уже начался и министерства обороны обеих стран принимают меры по исполнению решения президентов.

Процесс уже начался. Минобороны России и Азербайджана принимают меры по исполнению решения президентов, — сказал Гаджиев.

Сообщения о начале вывода российского миротворческого контингента с территории Азербайджана стали появляться вечером 16 апреля. По данным азербайджанских СМИ, первый состав и военная техника миротворцев, находившихся в Карабахе по соглашению 2020 года, покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе несколько дней назад.

17 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

Ранее председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов заявил, что Баку намерен привлечь российских миротворцев к операции по разминированию в Карабахе. По его словам, саперы и оборудование приступили к процессу аккредитации, которая должна была завершиться 6 апреля.