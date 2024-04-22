Эксперт призвал страны Южного Кавказа создать формат противостояния Западу Коротченко: странам Южного Кавказа нужно вместе противостоять Западу

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи

Странам Южного Кавказа совместными усилиями необходимо создать формат консультаций, чтобы не допустить превращения Армении в плацдарм влияния Запада, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, западные страны хотят противостоять запуску стратегически важного для экономики России МТК «Север-Юг».

Всем странам региона — России, Азербайджану, Турции, Ирану — нужно объединиться для того, чтобы не допустить превращения Армении в плацдарм влияния Запада. Сегодня США, ЕС, Франция хотели бы сделать из Еревана такого «троянского коня», используя который можно было бы развязать новую нестабильность, спровоцировать новые вооружённые конфликты и в конечном итоге погрузить регион в хаос. Дело в том, что через регион проходит коридор «Север — Юг», который имеет критически важное значение для России с точки зрения обхода западных санкций и обеспечения необходимой логистики для устойчивого функционирования российской экономики, — отметил Коротченко.

Эксперт отметил, что помимо всего прочего Запад желает открыть второй фронт против России на Юге. По его словам, руководителям стран региона необходимо выйти на консультации хотя бы на уровне секретарей Советов безопасности. Он подчеркнул, что особое внимание этому предложению должен уделить Китай.

Дестабилизация на Южном Кавказе означает дестабилизацию Центральной Азии, а это уже непосредственно затрагивает интересы и самого Китая. Другими словами, этот формат помог бы вместе выработать дорожную карту, как не дать возможность Западу превратить регион Южного Кавказа и в более широком контексте пространство вокруг него в поле для противодействия и дестабилизации, — сказал Коротченко.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия является основополагающей страной для безопасности на Кавказе и в более широкой географии. По его словам, от взаимодействия Москвы и Баку «зависит очень многое».

Незадолго до визита Алиева одной из главных новостей международной повестки стало достижение между Москвой и Баку договоренности о досрочном выводе российских миротворцев из Карабаха. Их мандат, согласно трехстороннему заявлению от ноября 2020 года, истекал только в ноябре 2025 года. Однако российские военные были введены в регион для обеспечения безопасности армянского населения, и нужда в этом отпала после того, как Баку установил контроль над Карабахом.