Путин раскрыл размер российских инвестиций в экономику Азербайджана Путин: Россия инвестировала $6 млрд в экономику Азербайджана

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Ильхам Алиев, Владимир Путин

Инвестиции России в экономику Азербайджана достигли $6 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой республики Ильхамом Алиевым в Москве. По его словам, товарооборот между странами составил $4 млрд. Как отметил российский лидер, торговые отношения находятся на высоком уровне и активно развиваются.

У нас растет товарооборот — достиг уже более $4 млрд, $6 млрд инвестиции российские составляют в экономику Азербайджана, — сказал Путин.

Он добавил, что активно работает межправительственная комиссия и уже существует много интересных направлений сотрудничества. По словам Путина, речь идет о реальном секторе экономики, инфраструктуре и кооперации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Азербайджан является для России большим соседом, партнером, другом и союзником. По его словам, страны имеют потенциал для сотрудничества и богатые традиции двусторонних отношений. Как отметил Песков, Москва — один из главных торговых партнеров Баку после Турции и Италии. Он добавил, что во время встречи в Кремле Путин и Алиев обсудят развитие отношений двух стран, а затем встретятся с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии.