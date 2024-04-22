«На высоком уровне»: Путин оценил отношения Москвы и Баку Путин: отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне

Фото: president.az

Ильхам Алиев, Владимир Путин, Никол Пашинян

Отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне и продолжают развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Москве. Глава РФ указал на рост товарооборота между обеими странами, а также на увеличение объема российских инвестиций в азербайджанскую экономику.

Отношения [Азербайджана и России] находятся на высоком уровне, развиваются, — отметил глава РФ.

В свою очередь Алиев также высоко оценил развитие связей Баку и Москвы. По его словам, Азербайджан доволен тем, как развиваются отношения с Россией, а также выразил уверенность, что встреча с Путиным даст им новый импульс.

Еще раз выражаю благодарность за сегодняшнюю встречу и уверен, что она даст новый толчок развитию наших отношений, — сказал Алиев.

Алиев также назвал Россию основополагающей страной для безопасности на Кавказе и в более широкой географии. По его словам, от взаимодействия Москвы и Баку «зависит очень многое».

Политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов ранее заявил, что вывод российского миротворческого контингента из Карабаха стал испытанием на прочность отношений России и Азербайджана. По его словам, отношения двух стран успешно прошли эту проверку.