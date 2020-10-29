Глава МИД Азербайджана прокомментировал идею о миротворцах в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9f45c286-19fd-11eb-8092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что возможная миротворческая миссия в Нагорном Карабахе потребует обязательного одобрения Баку.

Любое размещение миротворцев на суверенной азербайджанской территории требует согласия правительства Азербайджана, — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, «тема международных миротворцев не нова». Министр отметил, что это является частью базовых принципов, на протяжении многих лет стоявших в основе мирных переговоров. Байрамов добавил, что именно об этом говорилось в решении саммита ОБСЕ 1994 года в Будапеште. Тогда Группе планирования высокого уровня была поручена разработка плана по созданию и определению структуры и деятельности миротворческих сил ОБСЕ в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин считает, что урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе можно будет только тогда, когда Азербайджан и Армения найдут баланс интересов.