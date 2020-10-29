Путин назвал условие урегулирования ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/e6f0aa22-19f0-11eb-9517-fa163e074e61_660.jpg Фото: armgovernment/facebook.com

Президент России Владимир Путин считает, что урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе можно будет только тогда, когда Азербайджан и Армения найдут баланс интересов.

Где или в чём это долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны: как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и чтобы были учтены интересы армянского народа и государства Армения. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы возможности для эффективного регионального развития с разблокированием и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха, — отметил политик во время пленарного заседания на форуме «Россия зовёт!».

По его словам, люди должны чувствовать себя в безопасности.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что Россия изначально говорила о том, что Азербайджан может получить «пять и ещё два района», которые заняты Арменией.