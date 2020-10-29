Путин: семь районов Азербайджана в Карабахе не имеют отношения к конфликту

https://static.news.ru/photo/8b191fb2-19f1-11eb-b879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Россия считает, что Азербайджан может получить «пять и ещё два района», которые заняты Арменией. С таким заявлением на форуме «Россия зовёт!» выступил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что позиция Москвы открыта. Она заключается в том, что Баку могут быть переданы семь районов с обеспечением определённого режима на территории Карабаха и взаимодействия с Ереваном. Глава государства напомнил, что конфликт изначально начался со столкновений на этнической почве.

По словам Путина, армяне сами взялись за оружие. Посылом к их действиям стали этнические разногласия, и всё это привело к тому, что Карабах и семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении. В Баку, подчеркнул президент, говорят о том, что эти районы не имеют к Еревану никакого отношения. Земли, о которых идёт речь, являются исконно азербайджанскими территориями.

Азербайджан о чём говорит? О том, что семь районов не имеют отношения ни к этническом конфликту, ни к Армении, — это исконно азербайджанские территории. И мы имеем право, чтобы вернуть эти территории, — указал президент.

У каждого своя правда и в этом вопросе не может быть простых решений, добавил глава государства.

Для долгосрочного урегулирования конфликта необходимо найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны — как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и были бы учтены интересы армянского народа, — сказал президент России.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, руководство СССР не приняло необходимых мер для того, чтобы обеспечить безопасность жителей Нагорного Карабаха во время зарождения первого территориального конфликта между Арменией и Азербайджаном в 1988 году, считает Владимир Путин.