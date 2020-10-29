Путин осудил политику СССР во время зарождения карабахского конфликта

https://static.news.ru/photo/734cdf18-19ec-11eb-adcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurokinissi/Global Look Press

Советское руководство не приняло необходимых мер для того, чтобы обеспечить безопасность жителей Нагорного Карабаха во время зарождения первого территориального конфликта между Арменией и Азербайджаном в 1988 году, считает президент России Владимир Путин.

Конфликт ведь начался с чего, этнических столкновений <...>, и тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие, и сделали это сами, — заявил Путин, выступая на форуме «Россия зовёт!».

Ранее NEWS.ru писал, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении, которая должна была состояться 29 октября в Женеве, была перенесена на следующий день.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.