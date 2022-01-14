«Движухи остались»: журналист из Казахстана заявил о сильной системе кланов
Журналист Гусев: клановость присутствует в Казахстане, несмотря на слова политологов
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:48, 14 января 2022
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
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Система кланов осталась в Казахстане, несмотря на слова политологов, и она достаточно сильна, сообщил местный журналист Олег Гусев «Царьграду». Он связал с ней и преобразования в правительстве, о которых говорят эксперты.
У нас некоторые политологи говорят, мол, мы уже все такие европейцы, забудьте о кланах, перестаньте о них говорить. Да ничего подобного! Семейственность, клановость присутствуют и достаточно сильно. Очень часто, когда какие-то передвижки в правительстве происходят, даже наши местные политологи пишут: «Ага! Вот этого из такого-то рода убрали и поставили на его место кого-то из другой семьи, чтобы сбалансировать». Вот эти движухи всё равно все остались, в каких бы костюмах мы ни ходили, — сказал Гусев.
Ранее доцент Финансового университета Геворг Мирзаян назвал противостояние кланов одной из причин протестов в Казахстане. Также, по его словам, к ним привели экономическое неравенство и идеология. Он добавил, что в таких условиях достаточно оказалось поднять цены на газ, чтобы «всё вспыхнуло». Политолог скептически оценил разные теории заговоров о подготовке протестов, он обратил внимание на то, что в Казахстане сложилась подходящая для протестов ситуация.