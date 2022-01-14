«Движухи остались»: журналист из Казахстана заявил о сильной системе кланов

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Россия выступает за скорейший запуск процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, это сугубо двусторонний вопрос, он не относится к Карабаху и проблемам региона. Лавров отметил, что Москва предлагала создать специальную комиссию и выступить консультантом, учитывая, что российский Генштаб и другие структуры обладают картами, где отражены границы между странами и их изменения.

Наша позиция простая: надо садиться и уже в рамках созданной комиссии решать все те вопросы, которые остаются несогласованными, — сказал Лавров на пресс-конференции. Он отметил, что накануне общался по этому...