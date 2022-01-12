Политолог назвал причины протестов в Казахстане

Причинами протестов в Казахстане стали экономическое неравенство, противостояние кланов и идеология, рассказал политолог, доцент Финансового университета Геворг Мирзаян «Царьграду». Внешняя стабильность страны оказалась иллюзией, заявил он.

Казахские власти многое сделали для того, чтобы их страну воспринимали как некий островок стабильности. Это и различные международные проекты, и выставки EXPO, различные международные фестивали и так далее. К сожалению, всё это было только ширмой, за которой скрывались серьёзные межклановые противоречия, огромный разрыв в доходах, различные идеологические моменты, в том числе и воспитание агрессивного казахского национализма со стороны администрации президента Казахстана, — сказал Мирзаян.

Он добавил, что в таких условиях достаточно оказалось поднять цены на газ, чтобы «всё вспыхнуло». Политолог скептически оценил теории заговоров о подготовке протестов, он сконцентрировал внимание на факте: подходящая для протестов ситуация сложилась.

Комментируя предположения об организованных группах боевиков, Мирзаян заявил, что для анализа произошедшего слишком мало информации.

Я сторонник версии, что и на Майдане в Киеве, и в Белоруссии, и в других регионах протест возникает по внутренним причинам, его не поджигают. А уже внутренние и внешние силы используют его для разжигания. То есть они увидели горячее недовольство из-за роста цен и просто стали подливать туда керосин по известным технологиям. Вот так всегда бывает, — объяснил он.

Ранее общественный деятель Валерий Кудрявцев сообщил, что беспорядки в Алма-Ате устроили не те, кто вышел на улицы изначально. По его словам, хаос начался на второй день, когда на улицах появились новые участники протеста. Как утверждает ещё один свидетель Олжас Кожахмет, оснований думать о подготовленных протестах нет. Он убеждён, что подавляющее большинство протестующих — это граждане, «которых всё достало».