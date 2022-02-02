Дадут ли назарбаевцы последний бой в Казахстане

Итак, казалось бы, Нурсултана Назарбаева окончательно, уже официальным решением парламента Казахстана лишили возможности влиять и на вопросы международной политики страны. И, в общем-то, завершённая картина политического передела, окончательное прощание с прежней эпохой, отстранение от рычагов управления и денежных потоков недавно безраздельно правящей Семьи — все эти факторы представляются как бы основополагающими для восприятия нынешнего Казахстана, пережившего бунт бессмысленный и беспощадный.

Официальная версия тех потрясших страну событий свелась к иностранному инспирированию кровавых выступлений с активным же участием иностранных граждан, включая и гастарбайтеров из соседних центральноазиатских стран, подпавших под влияние криминала. На роль же фигуры, символизирующей такой характер госпереворота и попытку общей дестабилизации обстановки в стране степей, выбран заключённый под стражу экс-глава КНБ Казахстана генерал-лейтенант Карим Масимов. В прошлом ещё и премьер-министр. Фигура действительно со всех сторон крайне удобная. Масимов — уйгур. А это не только намёк на связи с многочисленными родственниками за границами Казахстана, но ещё и лояльный жест в адрес Пекина.

Карим Насимов Астафьев Александр/ITAR-TASS

К тому же тот же Масимов традиционно не связан ни с одним из основных элитных кланов казахского общества, ни с одним из жузов, выходцы из которых ревниво следят за балансами во власти. А значит, его изоляция и последующий суд не повлияют на положение и возможности властно-родовых группировок. Собственно, и сам Нурсултан Назарбаев ценил своего годами проверенного лояльного соратника как раз за эти качества общей неангажированности. И в самый разгар уличных беспорядков утверждали, что Кариму Масимову Семья доверяла самое дорогое — переправку заработанных значительных средств в банки ОАЭ. А в Дубае, дескать, в семейных апартаментах постоянно находился его сын Искандер Карим.

Но вот интервью даёт предшественник Масимова в КНБ Нартай Дутбаев, который потом и пост советника Назарбаева занимал, и в опале побывал. И тут выясняется, что человек, для которого нет тайн в казахстанской политике, абсолютно не верит в злонамеренность своего преемника. Дескать, не было и нет мотива для такого предательства, поскольку явно не в интересах Масимова было провоцировать деструктивные процессы, которые могли бы привести к дезинтеграции самого Казахстана. А уж якобы выявленные связи Масимова с разведкой Великобритании МИ-6 и ЦРУ, по мнению Дутбаева, вообще не выдерживают никакой критики. Словом, вывод политика из ближайшего окружения Назарбаева предельно ясен: Масимов просто выбран на роль относительно безопасного для элитных балансов «козла отпущения».

Конечно, на первый взгляд, это просто высказанное субъективное мнение деятеля, давно отстранённого от рычагов реальной власти. Однако этот человек явно отражает точку зрения многих своих коллег по казахскому истеблишменту, которые явно выжидают.

Тем более что в деле того же Масимова и в целом в истории с пронёсшимся по стране бунтом придётся ставить окончательную точку во время публичного судебного разбирательства. Иначе пострадает и международная репутация страны. И тут возможны новые неожиданные компромиссы. Не исключено, последнее слово в казахском переделе ещё до конца не сказано.